Em primeira aparição pública desde acusação de estupro, Jay-Z posa em première de Mufasa: O Rei Leão ao lado de Beyoncé e Blue Ivy

Na noite da última segunda-feira, dia 9, Jay-Z fez sua primeira aparição pública desde as acusações de que teria estuprado uma menina de 13 anos de idade com Diddy Combs. O rapper surgiu no tapete vermelho da première de Mufasa: O Rei Leão, no Dolby Theatren, em Los Angeles, Estados Unidos.

O artista estava acompanhando a esposa Beyoncé, a filha Blue Ivy e a sogra Tina Knowles. No longa-metragem, a cantora dubla a personagem Nala, enquanto sua herdeira é quem dá voz a Kiara.

Jay-Z e Beyoncé posaram para diversos cliques dos fotógrafos, exibindo os looks escolhidos para a noite.

Segundo informações da revista People, uma mulher anônima afirma ter sido estuprada por Jay-Z e Diddy Combs em uma afterparty do MTV Video Music Awards, que aconteceu nos anos 2000, quando ela tinha apenas 13 anos de idade. Em resposta, o cantor fez um pronunciamento nas redes sociais negando veementemente o crime.