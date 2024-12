Jay-Z pressiona Justiça para revelar pessoa que iniciou o processo contra ele

Jay-Z está sendo oficialmente ligado ao caso de Diddy Combs. No dia 8 de dezembro, uma denúncia feita em outubro veio à tona. A acusação foi feita por uma mulher anônima, que afirma ter sido estuprada aos 13 anos de idade pela dupla.

Após tomar conhecimento do processo, o cantor pediu a Justiça que a identidade da mulher fosse revelada e, segundo seu advogado não é certo ele ser processado por uma pessoa que vive na escuridão.

- O Sr. Carter não deveria ter que se defender sob os holofotes contra um acusador que fica na escuridão completa, disse, segundo um documento enviado a Billboard.

O crime teria acontecido nos anos 2000, em uma afterparty do MTV Video Music Awards. Segundo a revista People, originalmente, a denúncia listava apenas Diddy como réu. No entanto, uma mudança feita no dia 8 de dezembro acabou adicionando o nome de Jay-Z à lista de investigados.

A vítima ainda acrescentou dizendo que foi convidada para a festa por um motorista de limousine. Ela alega que enquanto estava sendo abusada por Diddy e Jay-Z, uma celebridade feminina, ainda não divulgada, assistia ao ato.

Quem também foi envolvida nos acontecimentos foi a mãe de Beyoncé, Tina Knowles. Após curtir uma publicação do veículo ABC 7, de Chicago, que anunciava as acusações de estupro contra seu genro, a matriarca acabou causando diversas especulações entre os internautas, que questionaram se ela teria algum conhecimento sobre o caso.

Após a repercussão, Tina fez uma publicação no Instagram afirmando que foi hackeada: Eu fui hackeada! Como vocês sabem, eu não brinco sobre minha família. Então, se vocês virem algo que não seja da minha característica, saibam que não fui eu! Por favor, parem de brincar comigo! Nenhuma arma forjada contra a minha família prosperará, escreveu.

No mesmo dia da acusação, Jay-Z se defendeu em uma nota publicada no X, antigo Twitter, dizendo que as acusações falsas afetarão sua família, que inclui a filha Blue Ivy, de 12 anos de idade, e os gêmeos Rumi e Sir, de 7 anos de idade, todos filhos dele com a esposa Beyoncé.

Meu único desgosto é pela minha família. Minha esposa e eu teremos que sentar nossos filhos, um dos quais está na idade em que seus amigos certamente verão a imprensa e farão perguntas sobre a natureza dessas alegações, e explicarão a crueldade e a ganância das pessoas. Lamento mais uma perda de inocência, escreveu ele.