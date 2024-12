Estando bem de saúde, acho que Lula aceitará ser candidato à reeleição, diz Suplicy

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) disse acreditar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aceitará concorrer à reeleição se o estado de saúde permitir. "Estando bem de saúde, acho que Lula naturalmente aceitará ser candidato à reeleição", afirmou o político, que compareceu ao hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde o presidente está internado após passar por uma cirurgia para drenagem de sangramento no cérebro.

"A boa saúde do presidente Lula é fundamental para terminar este mandato", falou o deputado, que anunciou em novembro estar curado de um câncer linfático. Suplicy foi até o hospital para a realização de uma tomografia após ter tido pneumonia recentemente.

Ele pediu ao hospital para falar com o cardiologista de Lula, Roberto Kalil, na intenção de deixar uma carta sobre renda básica para o presidente. O político irá viajar a Brasília para uma reunião do Conselhão na próxima quinta-feira, 12, na qual um grupo de trabalho (GT) apresentará seus estudos sobre renda básica universal, endossada por Suplicy. "Como Lula está internado, a apresentação do trabalho em Brasília contará com o vice-presidente Geraldo Alckmin", disse Suplicy.