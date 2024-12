Israel realiza onda de ataques aéreos na Síria, enquanto tropas avançam para Damasco

Aviões de guerra de Israel bombardearam a Síria, enquanto as tropas israelenses avançam mais no país, chegando a 25 quilômetros de Damasco, informou um monitor de guerra da oposição síria nesta terça-feira, 10. Israel, no entanto, nega que suas forças estejam avançando para a capital síria.

Não houve comentários imediatos de grupos rebeldes, liderados pelo Hayat Tahrir Al-Sham (HTS).

No entanto, anteriormente, Israel tomou uma zona-tampão de aproximadamente 400 quilômetros quadrados dentro da Síria e disse que está atacando supostos locais de armas químicas para evitar que sejam tomadas por extremistas. Fonte: Associated Press.