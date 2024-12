Mauá reforça segurança para combater crimes neste fim de ano

A Prefeitura de Mauá anunciou nesta segunda-feira (9) que iniciou a Operação Boas Festas para intensificar a segurança nas regiões de comércio da cidade. Ao todo, 40 agentes extras estarão nas ruas, sendo 20 GCMs (guardas-civis municipais) e 20 PMs (policiais militares), um aumento em relação ao ano passado, quando a cidade contou com 20 GCMs e 16 PMs a mais.

O objetivo é combater roubos e furtos neste período em que a circulação de pessoas aumenta nos eixos comerciais. O policiamento reforçado estará principalmente na Rua Rio Branco e na Avenida Barão de Mauá, região da Praça do Relógio, calçadão do entorno da estação da CPTM e Praça da Bíblia. O monitoramento preventivo ocorrerá de segunda a sábado, das 7h às 23h, até 6 de janeiro.



A ação foi desenvolvida em conjunto com a Prefeitura e o governo do Estado por meio da SSP (Secretaria de Segurança Pública). O prefeito reeleito, Marcelo Oliveira (PT), ressaltou que quando as polícias são integradas, os resultados são melhores.

“Essa operação é fundamental para nossa cidade. São muitas pessoas que passam pelos eixos comerciais da nossa cidade. Nosso objetivo é cada vez mais levar segurança para nosso povo. E nesse período de festas, os marginais gostam de aproveitar. Nós defendemos as pessoas de bem da nossa cidade. Com todos em conjunto, vamos cada vez mais diminuir os índices de roubo, assalto e homicídios”, disse.

Estiveram presentes no anúncio, que ocorreu na Praça do Relógio, no Centro da cidade, a comandante da GCM, Solange Cristina Montesanti, o secretário municipal de Segurança Pública Hervando Luiz Velozo, o subcomandante interino, Gustavo Barreto, o 1° tenente do 30° BPM/M (Batalhão da Polícia Militar Metropolitano), José Marques, o vereador Leonardo Alves e o delegado de polícia titular do 1.º Distrito Policial, José Lima.