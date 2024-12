Cachorrão é derrotado no 1º amistoso à Série A-3

De volta aos treinamentos após o término das disputas de 2024, o elenco profissional do EC São Bernardo teve, no fim de semana, o primeiro amistoso de pré-temporada, com foco no Campeonato Paulista da Série A-3.

O Cachorrão visitou o São José no Estádio Municipal Martins Pereira, Interior do Estado, no sábado, e acabou derrotado por 2 a 0. A partida aconteceu em dois tempos de 40 minutos, com o treinador Marcos Bazílio optando por trocar todos os 11 titulares no intervalo.

O adversário, São José, disputará a Série A-2 do Estadual, buscando uma vaga na elite paulista. Além disso, disputou a Série D do Brasileiro, sendo eliminado ainda na fase de grupos.

“A equipe criou e teve chances de chegar ao gol. Nos comportamos bem, principalmente na fase defensiva. Com as trocas no segundo tempo, é natural que o time tenha uma queda de rendimento”, explicou Marcos Bazílio. Ele ressaltou que o São Bernardo ainda está em início de trabalho, e reconhece pontos que devem ser ajustados.

Em busca de uma vaga na segunda divisãodo futebol de São Paulo, o Cachorrão tem mais três compromissos marcados. O próximo será um confronto regional com o Santo André em data a ser definida.

PAULISTA A-3

Na última semana, o Cachorrão conheceu seus compromissos pela Série A-3. O time vai estrear jogando fora de casa, contra o Rio Branco, em Americana.

A primeira fase da competição consiste em um grupo único, com os 16 times se enfrentando em turno único. Os oito primeiros avançam ao mata-mata, enquanto os dois piores serão rebaixados. Apenas os dois finalistas garantem o acesso.

Nas últimas duas temporadas, o São Bernardo bateu na trave do acesso. Em 2024, bastava um triunfo contra o Grêmio Prudente para conseguir uma vaga na A-2, porém a equipe acabou perdendo a classificação em um agregado de 3 a 2.