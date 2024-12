Focus: mediana indica alta de 0,75pp na Selic na quarta, a 12%, e juro em 13,5% no fim de 2025

A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2024 subiu de 11,75% para 12,0%, indicando que o Comitê de Política Monetária (Copom) deve aumentar os juros em 0,75 ponto porcentual na reunião desta quarta-feira, 11. Considerando apenas as 105 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a expectativa também é de que a taxa feche este ano em 12,0%.

A estimativa intermediária para o fim de 2025 subiu quase 1 ponto porcentual, de 12,63% para 13,50%, refletindo a expectativa de que o ciclo de aperto terá de se estender ao longo do ano que vem. Considerando apenas as 105 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana sugere alta da Selic a 13,75% - o pico recente alcançado pelos juros em 2022.

A mediana para a Selic no fim de 2026 subiu pela segunda semana consecutiva, de 10,50% para 11,0%. A projeção para o fim de 2027 também avançou, de 9,50% para 10,0%. Um mês antes, elas estavam em 10,0% e 9,25%, respectivamente.