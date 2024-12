Após CCXP, Sandra Oh marca presença na quadra da Império de Casa Verde e curte noite de samba: Fiquei encantada pelo ritmo e dança

Imagina você estar no ensaio da sua escola de samba e se deparar com ninguém mais ninguém menos do que Sandra Oh? A atriz canadense desembarcou no Brasil para participar da CCXP e divulgar a animação Invencível, na qual dubla a personagem Debbie. Além de participar do evento, a artista também decidiu aproveitar a visita ao nosso país tropical para se jogar em uma noite de samba na quadra da Império de Casa Verde na noite do último domingo, dia 8.

A escola de samba compartilhou nas redes sociais dois cliques da intérprete de Cristina Yang em Grey's Anatomy posando ao lado do Diretor de Comunicação, Pedro Migliolli, e da Porta Bandeira, Jéssica Gióz. Felizes com o momento, eles escreveram:

A renomada atriz Sandra Oh, conhecida por seus papéis em séries de sucesso como Grey's Anatomy e Killing Eve, marcou presença no ensaio da escola de samba, encantando a comunidade com sua simpatia e carisma. Recebida pela Diretoria da Império, Sandra foi embalada pela energia contagiante da bateria Barcelona do Samba, que comandou o ritmo da noite.

Ainda revelaram que Sandra se rendeu ao ritmo e arriscou alguns passos de samba enquanto estava por lá:

Encorajada pelos ritmistas, a atriz se arriscou nos passos de samba. Além disso, ela posou para fotos ao lado do Diretor de Comunicação, Pedro Migliolli, e da Porta Bandeira, Jéssica Gióz, que também deu as boas-vindas à atriz.

A Império de Casa Verde finalizou compartilhando uma declaração da atriz sobre a sua primeira visita a uma escola de samba:

A visita reforça a conexão da Império de Casa Verde com a diversidade cultural e o alcance internacional do samba, mostrando como o Carnaval brasileiro continua a inspirar e encantar pessoas do mundo inteiro. Essa foi a minha primeira vez numa quadra de escola de samba e fiquei encantada pelo ritmo e dança, pontuou a atriz Sandra Oh, que ficará no Brasil até a próxima segunda-feira.

Eles ainda publicaram um vídeo de Sandra balanço o corpo enquanto curtia o som da bateria.

Na nossa quadra curtindo o samba do Império de Casa Verde, legendaram.