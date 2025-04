Compositor deixa 'The White Lotus' após diferenças criativas com o criador

A quarta temporada de The White Lotus terá um desfalque importante. Cristóbal Tapia de Veer, compositor da trilha sonora da série, anunciou que não participará do próximo ano após desavenças com o criador, roteirista e diretor da produção, Mike White.

"Anunciei à equipe há alguns meses que não voltaria, que iria embora", disse Veer em entrevista ao The New York Times. "Eu não contei a Mike por vários motivos; queria contar a ele apenas no final, por causa do choque e tudo o mais. Só que contei para toda a equipe editorial, para o editor musical, para o produtor (musical)."

Segundo o compositor, ele e White vinham tendo inúmeras diferenças criativas, tornando a relação profissional dos dois insustentável. Para ele, as mudanças exigidas pelo criador sacrificaram elementos que contribuíam para a trama da série. "Quer dizer, naquele momento já tivemos nossa última briga para sempre, eu acho. Então ele estava apenas dizendo não para tudo", concluiu.

A terceira temporada de The White Lotus estreou em fevereiro e tem novos episódios lançados todo domingo, na HBO e na Max. O último episódio do ano vai ao ar em 6 de abril.