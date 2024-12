Gabi Melim desabafa sobre paralisia facial: Dá muito medo

Gabi Melim está passando por um momento delicado. Em entrevista ao Domingo Espetacular, no último dia 8, a cantora fez um desabafo sobre a condição com a qual foi diagnosticada - paralisia de Bell. Atualmente, ela está com metade do rosto completamente imóvel, sem conseguir nem mesmo piscar.

Durante o bate-papo, Melim contou como tudo começou:

- Comecei a sentir um gosto metalizado quando estava bebendo água, depois minha boca estava começando a paralisar. Meu olho também não estava fechando muito bem, minha cara congelando.

Afastada de seus compromissos de trabalho, Gabi está focada no tratamento, mas diz que nem sempre é fácil:

- Dá muito medo, tem momento em que baixa minha energia e fico triste.

A cantora ainda contou que está fazendo fisioterapia três vezes ao dia:

- Já senti que em uma semana comecei a mexer um pouquinho, mesmo que minimamente, o músculo de cá. Não tive piora e acredito que daqui para frente é só melhora.

Melhoras para ela, não é?