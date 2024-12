Taka diz que situação financeira da Prefeitura de Diadema é ‘crítica’

O prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), afirmou ao Diário que, após realizar as primeiras reuniões de transição de governo, é possível identificar que a situação da Prefeitura é preocupante. Destacou, ainda, esperar que as próximas reuniões das equipes sejam mais produtivas.

“A primeira reunião de transição foi realizada no dia 18 de novembro e, no dia 4, tivemos mais um encontro, no qual a equipe da gestão atual entregou parte dos documentos solicitados. Esperamos que as próximas reuniões sejam mais produtivas. Embora ainda não tenhamos todos os documentos em mãos, já sabemos que a situação financeira da Prefeitura de Diadema é crítica”, afirmou Taka.

Segundo o emedebista, tendo em vista as últimas ações da administração José de Filippi Júnior (PT), é possível antecipar que o desafio será grande. O prefeito eleito afirmou que a aprovação recente de um pacote de projetos do governo, que inclui o parcelamento da dívida com o Ipred (Instituto de Previdência do Servidor Municipal), entre outros, o “preocupa profundamente”, tendo em vista que essas medidas comprometem recursos essenciais para a cidade e podem resultar no sequestro de verbas públicas, prejudicando diretamente a população de Diadema.

A Câmara aprovou propositura do Executivo que autoriza o parcelamento, em 60 vezes, de débitos com o Ipred no valor de R$ 235 milhões. O montante engloba a quitação de débitos de acordos celebrados anteriormente em aberto, bem como da contribuição da alíquota suplementar de janeiro de 2021. Também estabelece o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) como garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento que não forem quitadas.

Porém, em entrevista concedida recentemente ao Diário, Antônio Mario Pereira, diretor previdenciário e representante eleito pelos segurados do Ipred, afirmou que a lei pode não ser avalizada pelo Departamento dos Regimes de Previdência, da Previdência Social.

“No caso do Ipred, por exemplo, a decisão apenas transferiu o problema para nossa gestão, sem oferecer uma solução estrutural. É mais um reflexo de uma administração que não soube planejar ou agir com responsabilidade”, pontuou.

Dentro do pacote de projetos do Executivo aprovado na Câmara nos últimos dias, Taka celebrou o texto que desvinculou a cobrança da Taxa do Lixo da conta de água. “Há mais de um ano vínhamos alertando que a cobrança vinculada à conta de água era ilegal e abusiva, além de penalizar injustamente as famílias e o setor produtivo da cidade. Por isso, celebramos a votação como mais uma vitória do Movimento do Bem para os moradores de Diadema. Saímos às ruas, a população se uniu a nós, pressionamos a gestão e conseguimos reverter essa situação.”

HOSPITAL MUNICIPAL

Outra questão que fica em aberto no entender de Taka é a do novo Hospital Municipal, cuja licitação foi suspensa pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). “Primeiramente, é importante esclarecer que o Tribunal de Contas suspendeu o edital de construção do novo Hospital Municipal em setembro, devido à falta de documentação relevante e questões sobre a transparência do processo licitatório. Na prática, isso significa que não há obra em andamento, pois não existem nem mesmo projetos básicos ou executivos”, ressaltou. “Por isso, assim que assumirmos a gestão e tivermos acesso à documentação necessária, faremos uma análise minuciosa para avaliar melhor essa questão”, concluiu.