Natal Mágico em Ribeirão Pires atraiu 12 mil pessoas em dois dias

Mais de 12 mil pessoas prestigiaram o Natal Mágico, evento promovido pela Prefeitura de Ribeirão Pires durante esse final de semana. Além das atividades culturais, valorização dos artistas e decoração natalina, os visitantes curtiram também edição especial do Festival do Cambuci.





As atrações se concentraram no Paço Municipal e ruas do entorno. Os destaques deste domingo foram as apresentações de dança das escolas e instituições da Estância, comemorando também o Dia Nacional da Família em clima natalino.





O público pode acompanhar também a apresentação musical de Marco de Vita e Sexteto, com instrumentos de metais e sopro, a chegada do Papai Noel de trenzinho e o espetáculo "Quebra-Nozes e as Quatro Estações", interpretado pela Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires (EMARP), que fechou a programação.





No sábado (7), o encanto do Natal tomou a Estância com a passagem de carros alegóricos que pelas principais vias da cidade, incluindo túnel iluminado na Rua Felipe Sabbag. O público lotou a rua para acompanhar o desfile, que trouxe cores, luzes e a magia natalina, além do acender das luzes de natal que encantaram crianças, adultos e idosos.





Até o dia 6 de janeiro, o túnel de luzes na Rua Felipe Sabbag, decoração do Jardim Japonês, árvore natalina no Paço Municipal e decoração na região do comércio – Praça Central e Vila do Doce estarão acessíveis ao público.

Até dia 23 de dezembro, as crianças poderão entregar suas cartinhas com pedidos na casinha do Papai Noel, localizada na Vila do Doce. Horários de funcionamento será às sextas-feiras, das 17h às 21h; sábados, das 15h às 21h, e domingo, das 14h às 20h.





Promovido pela Prefeitura de Ribeirão Pires, em parceria com a ACIARP, o Natal Mágico conta com o apoio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo e do Proac (Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado).