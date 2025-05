PM apreende drogas e prende mulher por tráfico em Diadema

Uma ação da Polícia Militar terminou com a apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e a prisão de uma mulher por tráfico de drogas na noite da última quinta-feira (2), no bairro Piraporinha, em Diadema.



Policiais da Força Tática do 24º Batalhão foram acionados inicialmente para atender uma ocorrência de violência doméstica, em que o agressor estaria armado e agredindo a companheira. Ao chegarem ao local, encontraram o portão da residência entreaberto. Sem conseguir contato com a suposta vítima, a equipe entrou no imóvel para averiguar a situação.



No interior da casa, os agentes foram recebidos por uma mulher, que se identificou como moradora e autorizou a verificação do local. Durante a varredura, os policiais sentiram um forte odor de entorpecente e localizaram uma mochila sobre o guarda-roupas com substâncias suspeitas.



Ao prosseguir com a busca em um imóvel vizinho, que faz parte do mesmo terreno, mais drogas e materiais ligados ao tráfico foram encontrados. No total, foram apreendidas:



- 507 porções de cocaína



- 411 porções de crack



- 258 porções de maconha



- 257 frascos plásticos vazios



- 1 balança de precisão



- 5 celulares



- 4 cadernos de contabilidade



- 3 joias (dois cordões e uma aliança)



- 5 moedas estrangeiras



- R$ 190,50 em dinheiro



- 20 folhas com anotações do tráfico, além de outros objetos



Questionada, a mulher relatou que havia tido um relacionamento com um homem que teria deixado os entorpecentes na residência após uma briga.



Ela foi conduzida ao 3º Distrito Policial de Diadema, onde foi autuada por tráfico de entorpecentes e permaneceu presa, à disposição da Justiça.