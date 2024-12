Em entrevista, Maiara revela que seu sonho é ver Maraisa grávida: - Será uma mãe maravilhosa!

Maiara, dupla de Maraisa, abriu o coração durante sua participação no programa Caldeirão com Marcos Mion, no último sábado, dia 7. As irmãs sertanejas receberam o apresentador na fazenda em Aruanã, em Goiás.

Em um momento de conversa, Maiara foi questionada por Mion sobre qual seria seu maior sonho. A cantora foi às lágrimas ao revelar que deseja ver sua irmã grávida.

- O meu maior sonho é que a Maraisa seja mãe. E ela será uma mãe maravilhosa. Estou doida para isso acontecer. Seria uma alegria imensa se eu recebesse essa notícia agora. É o sonho da minha vida, respondeu.

Maraisa também comentou sobre o assunto e disse ter planos com o noivo Fernando Mocó.

- O meu maior sonho é ter filhos. Está nos planos e estou fazendo de tudo para acontecer. Ele deu uma quebrada em mim. Eu era aquela pessoa que falava que não queria casar, não queira ter filhos. Agora, minha vida é outra. Vou morar com ele numa casa, Maiara vai ter o quarto dela, revelou a cantora sobre o amado.