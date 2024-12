Sonic em dobro? Dubladores de Sonic repetem frases clássicas do personagem em painel da CCXP24

Batalha de Sonics? No último sábado, dia 7, aconteceu o painel de divulgação de Sonic 3, na CCXP24, que contou com a presença do elenco do filme. Os atores foram para contar novidades do longa, mostrar alguns trailers exclusivos e fazer um bate-papo com os apresentadores. No entanto, um momento inusitado e divertido foi protagonizado pelo Ben Schwartz, dublador da voz do Sonic na versão em inglês, que estava por lá.

Isso porque o dublador brasileiro, Manolo Rey, também estava no palco e os dois foram convidados para uma batalha - de brincadeira - para ver quem fala melhor as frases clássicas do personagem:

- Dois Sonic no palco, ao mesmo tempo, preparados?, perguntou Ben ao público.

Além disso, Manolo se emocionou por estar conhecendo pela primeira vez um ator que ele dubla e demonstrou o carinho pelo momento:

- � a primeira vez que eu estou conhecendo um ator que eu dublo... Isso daqui é momento único.

E aí, tem como escolher o melhor Sonic?