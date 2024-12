Pierre Bittencourt confessa que se sente lisonjeado quando é chamado de Mosca: - Adoro

Quem não se lembra do Mosca em Chiquititas? O personagem foi vivido por Pierre Bittencourt em 1997 e, após tantos anos da exibição, ele segue sendo reconhecido por sua atuação na novela infantil.

Em conversa, durante a gravação do Geração Chiquititas, Pierre contou um pouco como foi receber o convite para o projeto e reencontrar boa parte do elenco da geração de 1997:

- É um momento da homenagem, que a gente consegue pegar tudo o que vivemos e colocar em uma coisa grandiosa. Foi com muita honra mesmo. É um trabalho que vem com uma bagagem, com uma história. Eu acho que foi, além de tudo, gratificante.

Marcado por seu personagem, Pierre confessou que se sente lisonjeado e muito feliz ao ser abordado na rua e ser chamado de Mosca.

- É demais, muito legal. Eu adoro, não tem para onde você fugir. Você passou quatro anos ali, fazendo aquele projeto. A ideia é que você apareça ali na televisão e as pessoas saibam quem é você. Então, é natural que as pessoas te chamem pelo nome do personagem, eu me sinto lisonjeadíssimo, não tenho problema nenhum.

Aos risos, o ator ainda contou, com muito orgulho, uma curiosidade:

- Eu venho com as minhas camisetas de futebol e sempre coloco Mosca nas costas. Às vezes, prefiro que os caras me chamem de Mosca. E está tudo certo. Não tenho problema nenhum com isso, declarou.

Mas onde será que vem todo esse sucesso de Chiquititas? Na opinião de Pierre três palavras resumem muito bem tudo isso: amor, sonho e livro da vida.

- São três tópicos que regem esse projeto: amor, sonho e livro da vida. A gente fala muito sobre amor, sobre sonhos, sobre liberdade e sobre a vida. Então, não tem como a gente, enquanto adolescente, enquanto criança, não se identificar com isso. Ainda mais em uma época onde não se tinha tanta opção, não tinha streaming, não tinha uma internet rápida.

E continuou:

- Acho que teve um fator também que ajudou bastante: a entrega de cada ator que participou desse projeto. Todo mundo estava ali muito de corpo e alma, se divertindo. Então, acho que esses fatores contribuíram para que o sucesso fosse estrondoso do jeito que foi.

Para finalizar, Pierre mandou um recado para todos os fãs de Chiquititas:

- Eu só tenho que agradecer por terem acompanhado e terem vivido tudo isso com a gente. E, de alguma forma, quando eu encontro as pessoas na rua, eu sinto o carinho. Todo o amor que a gente colocou na novela, transpassou porque hoje eu recebo tudo isso de volta quando me pedem pra tirar uma foto, quando me pedem pra mandar um vídeo. Então, além de agradecer, eu quero parabenizar, porque eu percebo que todos eles levaram a mensagem. Eu só agradeço por não terem desistido dos seus sonhos.