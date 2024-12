Delegação chinesa visita município com foco em implantar indústrias

Além de usufruir de instalações e projetos que foram revitalizados ou implantados na cidade nos últimos anos, os moradores de Mauá vivem a expectativa por investimentos estrangeiros que poderão gerar empregos e girar a economia do município. Em outubro, representantes de Deqing, na China, visitaram a cidade do Grande ABC com o objetivo de trocar informações sobre meio ambiente e o desenvolvimento da indústria de informação geoespacial, entre outros assuntos. Eles foram recepcionados pela vice-prefeita, Celma Dias.

Os cinco chineses foram liderados pelo presidente do Comitê do Condado de Deqing da Conferência Consultiva do povo chinês, Chen Yiping. A visita ocorreu por indicação da Associação Comercial do Estado de São Paulo, devido ao perfil industrial da cidade e similaridade em tamanho e população com o condado de Deqing.

Os chineses revelaram interesse em intermediar a negociação para abertura de filiais de indústrias de Deqing em Mauá, em especial do setor têxtil. A indústria farmacêutica é outro forte segmento no condado.

A secretária-adjunta de Desenvolvimento Econômico de Mauá, Vera Scudeiro, foi a responsável por apresentar o perfil industrial do município na produção de produtos químicos, gás, plástico e, nos últimos anos, no setor de logística, devido ao fácil acesso às principais rodovias, portos e aeroportos. “Mauá está em fase de expansão. Estamos nos preparando para receber novos investimentos”, afirma.

POLO

Outra importante notícia é que, no mês passado, o Polo de Cosméticos de Mauá conquistou o governo do Estado. A conquista ocorreu por meio de aprovação de critérios previstos em edital da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. A CPL (Cadeia Produtiva Local) destá classificada no estágio de “Em Desenvolvimento”.

A revelação foi feita pelo prefeito Marcelo Oliveira em reunião com empresários do setor, que garantiram condições para expandir os negócios no mercado regional, nacional e internacional. “O importante é aquecermos a economia da nossa cidade, gerar emprego e renda e proporcionar importantes oportunidades de negócios”, diz.