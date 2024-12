Verdão sonha com tri na rodada final contra Fluminense

Apesar de difícil, a chance de o Palmeiras fazer história, roubar o troféu do Botafogo e conquistar o tricampeonato brasileiro existe. O Verdão não depende apenas de si, mas para manter viva a esperança de título, precisa bater o Fluminense, às 16h, no Allianz Parque.

Três pontos separam Palmeiras e Botafogo (76 a 73). Para ficar com a taça, o Alviverde tem de ganhar e ainda torcer para uma vitória do rival São Paulo, que pega os cariocas fora de casa, no mesmo horário. Caso a combinação necessária aconteça, o Palmeiras empataria em pontuação com o Botafogo, mas levaria vantagem pelo número de vitórias na competição (cada clube somou 22 até hoje), primeiro critério de desempate.

Qualquer resultado e combinações que terminem com ao menos um ponto do Fogão encerra de vez o sonho do Alviverde. “Nada para Deus é impossível, então a gente ainda acredita e vamos jogar como sempre para vencer mais uma vez e terminar o ano bem”, afirmou o lateral-esquerdo Vanderlan ao site oficial do clube durante a preparação para a rodada final.

Algo que não pode acontecer para um final feliz palmeirense é a repetição do placar do primeiro encontro com o Fluminense no campeonato. Na ocasião, os cariocas levaram a melhor com uma vitória, por 1 a 0, no Maracanã.

Caso o troféu não acabe em mãos paulistas, o Palmeiras encerrará 2024 apenas com a conquista do Campeonato Paulista. Apesar do triunfo estadual, o ano seria o pior do Verdão em questão de títulos desde a chegada do treinador português Abel Ferreira, que ganhou, desde seu anúncio, em 2020, pelo menos uma taça na esfera nacional e internacional em cada temporada.

Apesar de o foco ser no topo da tabela, o confronto entre Palmeiras e Fluminense também pode ter influência direta entre os times rebaixados para a Série B.

O Tricolor carioca chega na última rodada com 11,5% de chances de descenso, de acordo com levantamento realizado pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) na última semana. Para se livrar da degola sem depender de outros duelos, precisa ganhar. Caso contrário, terá de ficar de olho em outros dois jogos da rodada (Bragantino x Criciúma e Atlético-MG x Athletico-PR, ambos às 16h).

Para a grande decisão, o técnico Abel Ferreira terá o retorno do zagueiro Gustavo Gómez e do lateral-direito Marcos Rocha, considerados titulares na defesa. Ambos cumpriram suspensão na vitória contra o Cruzeiro durante a semana. O desfalque fica por conta do zagueiro Vitor Reis, suspenso.