Efetivo e chuvas preocupam futuro secretário de Rio Grande

Izaías Fernandes, subtenente da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, chefiará a partir de janeiro a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil no governo do prefeito eleito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB). Ao Diário, Fernandes afirmou que um dos grandes desafios que terá pela frente é o efetivo da Defesa Civil, que hoje conta com apenas cinco integrantes. “Nossa Defesa Civil deveria trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana, mas são apenas cinco agentes. Então, não há condições de utilizá-los 24 horas”, pontuou.

Outro detalhe destacado pelo subtenente da reserva é que Rio Grande da Serra não tem posto do Corpo de Bombeiros. “Não adianta vender fumaça e contar uma história mentirosa, que iremos amanhã colocar um posto na cidade ou 40 agentes da Defesa Civil, porque infelizmente não vamos fazer isso. Então, precisamos conversar com outros parceiros, instituições vizinhas, e até mesmo com o comandante do Corpo de Bombeiros de Ribeirão Pires a fim de desenvolver um planejamento, para que, em qualquer tipo de desastre, já tenhamos uma pronta resposta”, afirmou.

Fernandes ressaltou a importância de um planejamento integrado entre os órgãos, em especial de Secretaria de Serviços Urbanos, que devem estar preparados para dar suporte em situações de desastre à Defesa Civil. “Ainda não vi protocolo algum registrado de planejamento de enchentes, de situações de desastre. Infelizmente, nossa área é serrana e, quando chove, tem deslizamento de terra. Há encostas onde são perceptíveis áreas de risco e casas nessas regiões. Se amanhã tiver um desastre, como vamos dar o suporte por parte da Prefeitura?”, questionou.

Segundo o futuro secretário, existe uma “falha muito grande” das pessoas que estão à frente da Pasta, no sentido de que esse planejamento já deveria ter sido apresentado à cidade. “Isso é importante até mesmo para as pessoas ajudarem. Quando acontece um desastre todos querem participar. Com os voluntários, por exemplo, (<CF51>é necessário</CF>) saber como você vai trabalhar as ações com eles.”

Izaías Fernandes afirmou que os desafios que virão, já que comandará uma secretaria que engloba três setores - Trânsito, Segurança e Defesa -, não o intimidam ou desanimam. Ao contrário, o motivam. “Sabemos como fazer, mas tudo vai depender da questão financeira, de recursos humanos e materiais. São muitas coisas que temos em planejamento para desenvolver, de forma muito simples até. Porém, precisamos ter o espaço para trabalhar. Torcemos muito para não acontecer nada de mal para a cidade e que tudo fique só no planejamento.”

A Prefeitura

Consultada sobre planejamento para as chuvas de verão, a Prefeitura afirmou que há um Plano Preventivo e que o setor conta com o apoio, em situações de emergência de grandes proporções, das secretarias de Serviços Urbanos, Ação Social e Saúde, bem como da GCM (Guarda Civil Municipal), além de suporte técnico e recursos da Defesa Civil Estadual. “Os agentes fazem, periodicamente, vistorias de campo nas áreas suscetíveis a deslizamentos de encostas, e em áreas denominadas como R-4 (risco muito alto), tendo, também, equipe de sobreaviso de residentes no município após os horários de serviço”, informou.