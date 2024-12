Vencedora do Desafio realiza o sonho de ir à terra de Harry Potter

A estudante Mariana Benício França, 16 anos, que frequenta um colégio em São Caetano, é uma apaixonada pela série de livros e filmes de Harry Potter – o que, por consequência, a fez se encantar pelo país de origem da história. Seu sonho de visitar (e estudar) na Inglaterra se tornou realidade com a vitória na 18ª edição do Desafio de Redação, promovido pelo Diário, na categoria III (1º e 2º anos do ensino médio e EJA).

Mariana, que ingressará no segundo ano do ensino médio, ganhou como prêmio um intercâmbio em Londres, por meio da parceria com a Experimento Intercâmbio Cultural, da CVC Corp. Ela vai passar duas semanas na capital inglesa, durante as férias de julho do ano letivo no Brasil.

Dede o ano passado eu tenho falado que meu grande sonho é ir para a Inglaterra fazer um intercâmbio. Eu gosto muito da língua inglesa e de Harry Potter, o que me inspirou a querer estudar lá. Eu acho a história do país muito bonita, assim como a pronúncia (do idioma), a mais bonita entre os países de língua inglesa”, diz a estudante do Colégio Singular de São Caetano. “Desejei isso por tanto tempo que nem parece real. Estou vivendo um momento mágico”, comemora.

Apaixonada pela leitura, ela relata que, somente neste ano, já leu 36 livros. Com isso, desenvolveu também a habilidade de escrever. O interesse pela língua inglesa foi aprimorado durante a pandemia, quando Mariana preencheu a ansiedade do momento com filmes e aulas pela internet.

“Para ocupar o tempo livre comecei a pesquisar o idioma, assisti a aulas gratuitas de gramática e a filmes que eu já sabia de cor. Anotava as palavras que eu não sabia o significado. Assim, consegui ir do básico para início do avançado. Depois me matriculei em um curso de inglês para ter com quem conversar e garantir um certificado”, conta.

A felicidade se mistura com a tensão de fazer sua primeira viagem sem os pais e de estar sozinha em outro país. “São muitos detalhes para pensar, tem de ficar atenta a tudo. Também nunca fiquei tão longe dos meus pais. Na verdade, nem à casa dos meus avós eu fui sozinha”, relata Mariana, que lembra o misto de emoção e preocupação de seus genitores, Selma Benicio, 49, e Erizivaldo França, 57.

PARCERIA

Carla Gama, diretora-geral da Experimento Intercâmbio Cultural da CVC Corp, ressalta a oportunidade que os vencedores do Desafio terão com o prêmio. Além de Mariana, Giórgia Fumene, do Colégio da Polícia Militar, unidade Santo André, também ganhou uma viagem como vencedora na categoria VI (Professor).

“Quando soubemos do concurso literário do Diário, prontamente entendemos que seria uma oportunidade de prestigiar pessoas que talvez ainda não tiveram acesso a essa oportunidade. Também quisemos participar para tornar, de alguma forma, o Desafio de Redação ainda mais atrativo”, diz. De acordo com ela, os ganhadores poderão ampliar a visão de mundo, o senso crítico e o conhecimento sobre novas culturas.