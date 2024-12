Anchieta e Imigrantes registram lentidão no sentido litoral

A pista norte da via Anchieta foi bloqueada mais cedo na serra para a inversão de mão de direção e a implantação da Operação Descida (7X3). Nesse momento, a descida da serra está liberada pelas pistas norte e sul da Anchieta, enquanto a subida ocorre apenas pela pista norte da Imigrantes.

De acordo com a Ecovias, concessionária responsável pelas rodovias, no sentido litoral o tráfego apresenta lentidões em alguns trechos: No sentido litoral, há congestionamentos e alto fluxo em diversos trechos:

Imigrantes: do km 32 ao km 43 e do km 50 ao km 53.

Anchieta: do km 27 ao km 31. Além disso, no sentido São Paulo, também há alto fluxo de veículos: Imigrantes: do km 56 ao km 50.

A Operação Descida (7X3) segue em vigor, com as pistas norte e sul da Anchieta, e a pista sul da Imigrantes destinadas à descida, enquanto a pista norte da Imigrantes permanece aberta para a subida.

Motoristas devem redobrar a atenção e seguir as orientações da Ecovias para garantir uma viagem segura.