União autoriza construção de 400 moradias em Santo André

Jader Barbalho Filho, ministro das Cidades, autorizou aporte de R$ 68 milhões em Santo André para a construção de habitações populares por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). A cidade foi contemplada com 400 unidades do programa Minha Casa, Minha Vida. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (6).

Ainda não há programação definida sobre quando as obras serão iniciadas e qual o endereço. No entanto, sabe-se que o aporte será aplicado na construção dos Residenciais Guaratinguetá A e D.

A Prefeitura de Santo André está apta a assinar contratos para dar início ao empreendimento.

“Todas as casas e apartamentos a serem construídos estarão localizados em áreas urbanas consolidadas ou em expansão, e terão acesso à rede elétrica, saneamento, educação, saúde, comércios e transporte público coletivo. As casas térreas devem ter no mínimo 40 m², e apartamentos/casas sobrepostas, 41,50 m² (área útil com varanda), sendo 40 m² de área principal da residência”, explica o Ministério das Cidades, em nota.

Os recursos para as obras no município sairão do Fundo de Arrendamento Residencial, no âmbito da linha de atendimento de provisão subsidiada de unidades habitacionais novas em áreas urbanas.

A Prefeitura de Santo André foi procurada para dar mais detalhes sobre o cronograma de construção de moradias populares em parceria com a União. A administração municipal esclareceu, por meio de nota, que, “no início deste ano, a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária já havia sido selecionada para as 400 unidades do empreendimento”. A partir da contemplação, Santo André iniciou outras etapas processuais para se tornar “apta para a assinatura do contrato e, consequentemente, para o início da construção dos empreendimentos”.