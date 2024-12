Governador Tarcísio garante aliança com gestão Marcelo Lima

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reforçou seu compromisso de parceria com o prefeito eleito, Marcelo Lima (Podemos), durante agenda em São Bernardo nesta sexta-feira (6). Ele destacou que o governo estadual continuará dando suporte ao município e estará com o podemista para entregar novas obras habitacionais à população são-bernardense.

Durante a campanha ao pleito, Tarcísio pouco se envolveu com as disputas eleitorais locais. O governador optou por manter-se neutro no primeiro turno em São Bernardo e só declarou apoio no segundo, respaldando Alex Manente (Cidadania), adversário de Marcelo Lima, que foi eleito prefeito. Ele consagrou apenas a cidade de Diadema com sua presença, ao lado do prefeito eleito Taka Yamauchi (MDB), endossando a intenção de “varrer o PT” do município.

Apesar disso, a visita do republicano serviu para reforçar a aliança com Marcelo Lima. “Vamos dar suporte ao município de São Bernardo, como a gente vem dando. O município vai ter parceria com o governo na habitação, Saúde, mobilidade urbana e todas as políticas públicas”, declarou.

O governador, inclusive, prometeu continuidade nos investimentos. “Só aqui em São Bernardo foram 746 imóveis entregues. E está ficando aí para frente e vou entregar com o Marcelo Lima 2.715 unidades. O Orlando Morando (PSDB) [atual prefeito] deixou a bola na marca do pênalti e nós vamos chutar juntos, Marcelo. Então me aguardem aqui porque vou estar com vocês entregando mais imóveis aqui. E vem mais porque a gente não vai parar por aí.”

Tarcísio também destacou os recursos destinados pelo estado à Saúde do município nos últimos anos. “Se olharmos o passado, enviamos R$ 150 milhões. Este ano, já destinamos R$ 40 milhões, com mais R$ 52 milhões sendo encaminhados. Somando, teremos R$ 242 milhões em dois anos, o que representa R$ 121 milhões anuais. Isso reforça os investimentos na saúde, especialmente na atenção básica, que cresceu significativamente. Antes, mandávamos R$ 4 per capita; hoje, variamos entre R$ 4 e R$ 40, dependendo do município”, ressaltou.

Por fim, durante o discurso, o republicano aproveitou o momento para cumprimentar os prefeitos eleitos da região que estavam presentes, como Tite Campanella (PL), de São Caetano, e Taka Yamauchi (MDB), de Diadema. “Que Deus abençoe a gestão de vocês, vão contar muito com a gente. Não só São Bernardo, mas Diadema e São Caetano vão contar, vamos estar juntos apoiando o mandato que vai se iniciar em janeiro, parabéns pelo resultado.”

Avaliação

Ao comentar o cenário político após as eleições municipais, Tarcísio comemorou os resultados para a direita. “Foi uma boa eleição. Se parar para pensar, tivemos um resultado excepcional. Dos 39 municípios da região metropolitana, ganhamos em 38”, afirmou.

“Aqui no ABC, tivemos um resultado muito expressivo; só perdemos para a esquerda em Mauá. E, obviamente, o prefeito vai poder contar com a gente, como tem sido no estado todo. Estou colocando o estado à disposição dos novos prefeitos. Vamos trabalhar em parceria com eles”, completou.

