Grávida, Bia Miranda revela os nomes escolhidos para o segundo filho: - Diferente

Bia Miranda está esperando o seu segundo filho, o primeiro com Gato Preto. Contando um pouco menos sobre a sua atual gestação, Bia Miranda contou que ela e o namorado já decidiram os nomes da criança.

Através dos stories, Bia contou que os nomes são diferentes e que demorou até para se acostumar com um deles:

- Estão perguntando quais serão os nomes. Se for menina vai ser Maysha e se for menino vai ser Tayler. Eu gosto desses dois nomes, são bonitos. No começo, eu não gostei muito do Maysha, me soou meio estranho. Mas agora já me acostumei com ele. É um nome diferente, né. Bom, bonito.

Além dos nomes, Bia falou que os sintomas dessa gestação estão bem diferentes da primeira:

- A gravidez do Kaleb eu não passei mal, não tive cabelo oleoso do jeito que está, não enjoava, mas nessa estou enjoando muito, tontura do nada. Não sei se tem alguma coisa a ver.

Bia Miranda comemora seis meses de Kaleb

Bia Miranda também usou as redes sociais para compartilhar o mêsversário do seu primogênito, o pequeno Kaleb, que completou seis meses de vida e ganhou uma festinha intimista.

Meu Batman. Eu te amo amor.