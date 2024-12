Monumento Dragão Kinryo será entregue no Parque Oriental de Ribeirão

Neste sábado (7), às 10h, a Prefeitura de Ribeirão Pires realizará a entrega oficial do Monumento do Dragão - Kinryo - no Parque Oriental, localizado na Rua Major Cardim, 3100, na Estância Noblesse. A cerimônia destaca a integração entre a cultura oriental e o patrimônio local, com potencial turístico à região.

O dragão, figura central na mitologia japonesa e chinesa, simboliza proteção, sabedoria e prosperidade. A instalação acontece em um momento especial, durante o Ano do Dragão no calendário chinês, reforçando sua relevância cultural. Além de embelezar o Parque Oriental, o monumento celebra os laços entre mitologia, espiritualidade e natureza, pilares da cultura oriental.

A Associação Nipo-Brasileira de Ribeirão Pires KaiKan participa do evento, com apresentação do grupo de taikô Washi Daiko. A Academia Kun Fu realizará espetáculo Dança do Dragão, durante a cerimônia.