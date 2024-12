Davi Brito se manifesta após viralizar na web com edição em clique tirado em Dubai: - Estou dando risada

Davi Brito se tornou um dos assuntos mais comentados do momento por conta de uma foto. Aparentemente, o famoso teria decidido fazer photoshop em um registro tirado durante sua viagem em Dubai, mas foi pego no flagra por internautas, que começaram a especular que o clique poderia ter sido editado.

O campeão do BBB24 já retornou à Salvador, na Bahia, mas decidiu publicar nos Stories do Instagram uma imagem de um dos passeios que fez nos Emirados Árabes Unidos. Na foto, ele surge de pé em um conversível azul com um helicóptero voando ao fundo. Porém, olhando de perto, é possível notar que a aeronave não possuía um piloto.

Usuários do X, antigo Twitter, apontaram que o veículo, na verdade, seria uma imagem retirada da internet e colada.

Davi é sem dúvida alguma o maior brasileiro de 2024. Aparentemente ele colocou um PNG de um helicóptero nessa foto e está tudo bem.

Internautas se divertiram com o registro e o repercutiram, viralizando o post de Davi.

Esse Davi Brito é viciado em mentir parece eu, escreveu uma pessoa.

O helicóptero nem piloto tem. Não sei se foi o Davi que fez a montagem, ou fizeram para detonar com ele, mas se foi o Davi, meu amigo, se ligue, apontou outra.

Estou faz um bom tempo rindo da foto do Davi do BBB com um helicóptero que é claramente um PNG no fundo, declarou uma terceira.

Diante da repercussão, o baiano surgiu nas redes sociais para se pronunciar. Ironizando a situação, ele declarou que retornaria ao país apenas para tirar outro clique, dessa vez sem o helicóptero.

- Tomei uma decisão referente à foto. Postei a foto com o helicóptero né, fiz a edição e tals. Acho que vou lá agora, vou voltar lá e postar sem o helicóptero. O que vocês acham, me digam. Sem o helicóptero, será que ia ficar bom?

Davi ainda compartilhou um vídeo caindo na risada e declarou:

- Estou dando risada da cara dos haters, eles se mordem, ficam tudo com ódio que a favela vence direto, mas é isso mesmo, vida que segue. Vamos para cima, gente. Deixa lá esses que não tem o que fazer.