Lexa exibe barriguinha de grávida no primeiro ensaio de rua da Unidos da Tijuca

Que momento! Lexa exibiu sua barriguinha de grávida na última quinta-feira, dia 5, no primeiro ensaio de rua da Unidos da Tijuca, escola de samba da qual é rainha.

A cantora, que espera a primeira filha com Ricardo Vianna, não economizou no samba no pé e ainda deixou a barriguinha à mostra enquanto dava um verdadeiro show. Vale lembrar que a pequena se chamará Sofia.

Ricardo e Lexa ficaram noivos em fevereiro de 2024, depois de terem iniciado um romance no final de 2023. Em outubro, a cantora anunciou que estava esperando a primeira filha do casal. Vale lembrar que Vianna, no entanto, já é pai de uma menina, Cecília, de 9 anos de idade, fruto do relacionamento com a empresária Aline Krykhtine.