Após eliminação de Flora Cruz, madrugada em A Fazenda 16 é agitada

Não gostou! Após a eliminação de Flora Cruz em A Fazenda 16 e o retorno de Gui Vieira, Albert Bressan se revoltou e partiu para brigar com Sacha Bali na madrugada desta sexta-feira, dia 6. O peão acusou o ator de estar trapaceando e de que ele não tem um sonho no programa:

- Todo mundo largou emprego, família para vir jogar. Você quer trapacear, você quer roubar aqui dentro, mas você não vai roubar, você não vai conseguir roubar mais. Aqui tem o sonho de cada um, o seu é trapacear, disparou o empresário.

E Sacha respondeu, encerrando a discussão:

- Isso. Tá bom. Fala bem pertinho aqui do meu ouvido. [Aqui tem] o meu sonho também.

Ainda muito revoltado, Albert parte para outra treta e começa a brigar com Flor e a acusa de estar cega pelo Sacha, resolvendo romper a aliança que tinham:

- Ô Flor, você está cega pelo Sacha.

- Que cega pelo Sacha, você está com tanta raiva dele, eu estou sendo estrategista. Eu só estou falando calma, rebateu a apresentadora.

- Ele é trapaceiro. Ontem, ele tirou o prêmio de uma pessoa. Flor, você bateu palma para quem te votou. O Gui votou em você e você bateu palma por ele ter voltado, disse Albert.

- Por que eu ia me sentir mal se ele saísse, porque Luana me salvou. Você está com tanta raiva que está mirando em mim!, Flor se defendeu.

Eles continuaram discutindo sobre o ator e Flor alertou o aliado a não deixar a raiva pelo peão dominá-lo. Segundo ela, ele estava com tanto ódio do Sacha que só fala nele.

Estratégias

Na reta final do programa, Gilsão, o Fazendeiro da semana, começou a pensar em estratégias contra o G4, formado por Gui, Luana, Sacha e Yuri. Conversando com Juninho, o peão fez uma proposta para acabar as chances do grupo adversário conquistar o chapéu do Fazendeiro:

- Para a gente não entregar o chapéu de bandeja para eles e cair atirando. O que começar [o Resta Um] da gente tem que cortar a corrente no meio, puxar um deles para terminar na gente. A única maneira é essa.

- É complicado, disse Juninho. E Gilsão respondeu: - É complicado, mas é a única coisa que a gente tem. Se a gente não fizer essa estratégia final de não cortar no meio, o chapéu é deles.