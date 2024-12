Sempre me diverti no processo, diz Ivan Reis sobre ‘Batman’ na CCXP24

O primeiro dia da CCXP24, uma das maiores convenções de cultura pop do mundo, teve em seus painéis um dos principais nomes do Brasil nos quadrinhos: Ivan Reis. Por quase duas décadas, o são-bernardense foi quadrinista exclusivo da DC Comics, tendo no currículo personagens icônicos como Lanterna Verde, Aquaman, Superman, além do detetive mais famosos do mundo, o Batman, tema de sua participação no evento.

O brasileiro participou do bate-papo juntamente a Rafael Grampá e Rafael Albuquerque, outros dois artistas do País que trabalharam com Batman. A conversa envolveu os 85 anos do ‘Cavaleiro das Trevas.’ Sobre produzir títulos do Batman, Reis declarou: “sempre me diverti no processo. Eu acho que tem de ser um trabalho atemporal, que seja para todos”, disse. O quadrinista também abordou o cuidado ao buscar suas referências, citando o cineasta Tim Burton como uma de suas inspirações para criar histórias autorais.

A respeito da experiência em trabalhar na DC Comics, o artista afirmou que a editora tem adotado a postura de deixar que os autores façam mudanças nas histórias do personagem, desde que mantendo a essência. “Uma expressão que usam na editora é: ‘Peguem esses brinquedos, brinquem, mas devolvam como vieram’. Houve uma mudança na forma como as coisas acontecem, só que em um volume menor no visual e na estética”, destacou o são-bernardense que, para finalizar, elogiou a decisão. “Obriga os escritores a saírem da zona de conforto”.