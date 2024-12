São Bernardo FC anuncia volta de atacante Léo Jabá

De olho no início do Paulistão, o São Bernardo FC reforça o elenco e busca uma campanha melhor do que a deste ano, quando não passou da primeira fase. Uma das novidades é o atacante Léo Jabá, conhecido da torcida aurinegra.

O atleta teve um bom desempenho no Tigre em 2023, quando atuou no Paulista e no início da campanha na Série C. No clube, somou cinco gols em 15 partidas. Durante sua passagem, a equipe ainda conquistou o título da Taça Independência.

“Volto muito feliz. O São Bernardo me recebeu muito bem e volto com vontade de fazer uma campanha ainda melhor do que a de 2023”, afirmou o jogador em sua apresentação.

Neste ano, mesmo pertencendo ao Tigre, Léo Jabá foi emprestado ao Estrela Amadora, de Portugal. Na equipe, foram 33 jogos, com cinco gols e cinco assistências.

Ao lado de Chrystian Barletta, Matheus Régis e Vitinho, o atleta fez parte do ataque que alcançou o melhor resultado do São Bernardo na história do estadual, em 2023, quando a equipe realizou a segunda melhor campanha geral na fase de grupos e parou nas quartas, contra o Palmeiras, campeão da edição.

Mas segundo Jabá, o olhar não é no passado. “O foco é em 2025. Essa grande campanha ficou para trás e agora vamos trabalhar duro para que seja um Paulistão ainda melhor”, conta o atacante.

O Tigre estreia em 15 de janeiro e terá o clássico regional contra o Água Santa logo na primeira rodada. <TL>