Elenco de Cosmo e Damião - Quase Santos elogia Rafael Portugal e Cezar Maracujá, produtores da série: - Ficou tudo muito humano

Nesta quinta-feira, dia 5, chega no Globoplay a nova série de comédia Cosme e Damião - Quase Santos, em parceria com o Multishow e o Porta dos Fundos. A trama mostra a dinâmica de uma família tradicional do Rio de Janeiro.

Durante coletiva de imprensa, o elenco falou sobre a relação entre eles nas gravações e a dinâmica dos produtores Cezar Maracujá e Rafael Portugal.

- Vocês dois como criadores e liderando o elenco conseguiram trazer o tom necessário e a essência da série, iniciou o ator Thelmo Fernandes.

- Tínhamos ideias antes de começar a filmar, mas quando nos juntamos com vocês tudo aconteceu. Vocês que sabiam muito bem o que vocês queriam, finalizou o ator que interpreta Pardal.

O ator e humorista Estevam Nabote, que interpreta Dubai, ainda entrega que a parceria com os criadores e produtores da série ajudou a tornar a família mais humana e real:

- Tudo foi acontecendo muito naturalmente com a ajuda dos dois e a gente foi só indo junto e a coisa foi acontecendo. Ficou tudo muito humano, muito incrível.

A atriz Flávia Reis, que também está na série dando vida à Kátiadeise, a tia da família, elogiou a escolha dos personagens e a construção de cada um.

- Os personagens são muito bem definidos, a função de cada um na trama. Tem o bobão iludido, o fofoqueiro, a piranha do bairro, iniciou Flávia.

A humorista ainda concluiu falando sobre algumas gravações e como foi essa experiência para ela.

- Tem uma parte muito especial com as cenas. Nós gravamos algumas cenas nos estúdios e outras foram externas nas ruas de Marechal. Convivendo ali na cidade, andando pelas ruas, ficamos impregnados com as pessoas também, que tem um jeito bem característico e isso ajudou muito na formação da família.

Vale lembrar que Cosme e Damião - Quase Santos está disponível no Globoplay a partir do dia 5.