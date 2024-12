Com foco no acesso, Santo André conhece tabela de jogos do Paulista A-2

Em busca do retorno à elite do futebol estadual, o Santo André conheceu no início desta semana a sequência de jogos na Série A-2 do Campeonato Paulista. O torneio, que tem a primeira fase disputada em grupo único, com os 16 clubes inscritos, tem início marcado para a terceira semana de janeiro, no dia 15, com duração até 6 de abril.

A última vez em que o Ramalhão disputou a A-2 foi em 2019, quando conquistou o troféu e, consequentemente, o acesso à Série A-1, na qual ficou até a edição deste ano, rebaixado após apenas uma vitória em toda a campanha.

Na primeira rodada, já no dia 15, o Santo André encara um Capivariano que ainda busca se estabelecer na divisão. O clube do Interior disputou pela primeira vez, este ano, o torneio, após levantar a taça da Série A-3 em 2023. A equipe fez uma campanha ruim, sendo eliminada ainda na primeira fase e ficando apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.

Já o Santo André vai atrás de sua sexta taça. Além de 2019, a equipe se sagrou campeã da competição em 1975, 1981, 2008 e 2016. Em sua primeira conquista, mesmo sendo o melhor time, o Ramalhão não garantiu a vaga na divisão principal do Estado, já que a edição não previa acesso.

Este ano, nas 15 rodadas da primeira fase o time andreense precisa ficar entre os oito primeiros para chegar ao mata-mata, que terá início no fim de março e será disputado em jogos de ida e volta a partir das quartas de final. Apenas os dois finalistas ficam com o acesso à divisão principal, e os dois piores são rebaixados.

Em 2025, a competição terá uma novidade: em confrontos de mata-mata, o time que tiver a melhor campanha até a data do confronto, decidirá se disputará o segundo jogo em casa ou fora.

Com compromissos contra times que estiveram recentemente na Série A-1, como São Bento, Oeste e Ituano, o Ramalhão não espera vida fácil para chegar novamente à elite, e encerra a primeira fase jogando em casa, no Estádio Bruno Daniel, contra o Linense, que disputa a divisão desde 2022.

TABELA COMPLETA

1ª rodada (15/1)

Linense x Juventus

Votuporanguense x Ferroviária

Capivariano x Santo André

Taubaté x Portuguesa Santista

Grêmio Prudente x São José

Oeste x XV de Piracicaba

Primavera x São Bento

Rio Claro x Ituano

2ª rodada (19/1)

Portuguesa Santista x Capivariano

Juventus x Rio Claro

Santo André x Primavera

São Bento x Votuporanguense

XV de Piracicaba x Linense

Ferroviária x Oeste

Ituano x Grêmio Prudente

São José x Taubaté

3ª rodada (22/1)

Juventus x Portuguesa Santista

Votuporanguense x Oeste

Capivariano x XV de Piracicaba

Santo André x Taubaté

Ferroviária x Ituano

Grêmio Prudente x São Bento

Primavera x Linense

Rio Claro x São José

4ª rodada (26/1)

Portuguesa Santista x Santo André

Linense x Rio Claro

Capivariano x Ferroviária

Taubaté x Votuporanguense

XV de Piracicaba x Grêmio Prudente

Ituano x Juventus

Oeste x São Bento

São José x Primavera

5ª rodada (29/1)

Portuguesa Santista x XV de Piracicaba

Juventus x Oeste

Santo André x Votuporanguense

São Bento x Ituano

Ferroviária x Taubaté

Grêmio Prudente x Primavera

Rio Claro x Capivariano

São José x Linense

6ª rodada (2/2)

Juventus x Ferroviária

Linense x Portuguesa Santista

Votuporanguense x Capivariano

Taubaté x São Bento

XV de Piracicaba x Santo André

Ituano x São José

Oeste x Grêmio Prudente

Primavera x Rio Claro

7ª rodada (5/2)

Capivariano x Grêmio Prudente

Santo André x Rio Claro

São Bento x Portuguesa Santista

XV de Piracicaba x Juventus

Ferroviária x Primavera

Ituano x Linense

Oeste x Taubaté

São José x Votuporanguense

8ª rodada (9/2)

Portuguesa Santista x Ituano

Juventus x São José

São Bento x Capivariano

Taubaté x Linense

Ferroviária x Santo André

Grêmio Prudente x Votuporanguense

Primavera x Oeste

Rio Claro x XV de Piracicaba

9ª rodada (12/2)

Portuguesa Santista x Grêmio Prudente

Linense x Ferroviária

Votuporanguense x Juventus

Taubaté x Capivariano

XV de Piracicaba x São Bento

Ituano x Primavera

Oeste x Rio Claro

São José x Santo André

10ª rodada (16/2)

Votuporanguense x XV de Piracicaba

Capivariano x Oeste

Santo André x Ituano

São Bento x Juventus

Ferroviária x São José

Grêmio Prudente x Linense

Primavera x Taubaté

Rio Claro x Portuguesa Santista

11ª rodada (19/2)

Portuguesa Santista x São José

Juventus x Grêmio Prudente

Linense x Capivariano

São Bento x Santo André

Taubaté x Rio Claro

XV de Piracicaba x Ferroviária

Ituano x Oeste

Primavera x Votuporanguense

12ª rodada (23/2)

Votuporanguense x Rio Claro

Capivariano x Primavera

Santo André x Juventus

XV de Piracicaba x Ituano

Ferroviária x Portuguesa Santista

Grêmio Prudente x Taubaté

Oeste x Linense

São José x São Bento

13ª rodada (26/2)

Portuguesa Santista x Primavera

Juventus x Capivariano

Linense x Votuporanguense

Santo André x Oeste

São Bento x Ferroviária

Ituano x Taubaté

Rio Claro x Grêmio Prudente

São José x XV de Piracicaba

14ª rodada (1º/3)

Linense x São Bento

Votuporanguense x Ituano

Capivariano x São José

Taubaté x Juventus

Grêmio Prudente x Santo André

Oeste x Portuguesa Santista

Primavera x XV de Piracicaba

Rio Claro x Ferroviária

15ª rodada (8/3)

Portuguesa Santista x Votuporanguense

Juventus x Primavera

Santo André x Linense

São Bento x Rio Claro

XV de Piracicaba x Taubaté

Ferroviária x Grêmio Prudente

Ituano x Capivariano

São José x Oeste

Mata-mata

Quartas de final: 16 e 19 de março

Semifinal: 23 e 30 de março

Final: 2 e 6 de abril