São Bernardo reforça segurança nas áreas comerciais

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), lançou oficialmente nesta quarta-feira (4) a edição da Patrulha de Natal de 2024, cujo objetivo é reforçar o policiamento nas principais regiões comerciais de São Bernardo durante o período que antecede as festas de fim de ano, época em que o movimento de pessoas é mais intenso em decorrência das compras de Natal e Ano Novo. A cerimônia de lançamento da Patrulha de Natal ocorreu na Praça da Matriz Prefeito Antônio Tito Costa (na Rua Marechal Deodoro).



“Nossa maior preocupação nesse período de festas é com a segurança da população durante as compras de final de ano. Por isso, até o dia 31 de dezembro, teremos reforço do efetivo da GCM (Guarda Civil Municipal), juntamente com a Polícia Militar para garantir a tranquilidade necessária tanto para a população quanto para os comerciantes das principais áreas comerciais da cidade”, declarou Morando.



O lançamento da Patrulha de Natal contou, ainda, com a participação do Major Bonifácio, representando a PM, e do secretário de Segurança Urbana do município, Coronel Carlos Alberto dos Santos, que destacou como será feito o monitoramento das áreas. “Todos os centros comerciais serão monitorados por meio das câmeras de segurança espalhadas pela cidade, bem como com a ajuda dos drones da GCM. Além disso, após o início do recesso escolar, os agentes de segurança das unidades de ensino serão integrados à operação”.



A ação irá vigorar até o dia 31 de dezembro, das 8h às 22h. Neste período, a GCM e a Polícia Militar unirão forças para o monitoramento da Rua Marechal Deodoro e vias adjacentes, principal centro comercial da cidade, além de outras zonas comerciais. Também receberão reforço de efetivo a Avenida do Taboão; o centro do Rudge Ramos; a Avenida João Firmino, no Assunção; o centro do Riacho Grande; a Avenida Tiradentes, no Ferrazópolis; a Avenida Dom Pedro de Alcântara, na Vila São Pedro; e o entorno dos shoppings.