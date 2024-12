Não tem mais censura. Mas será que não tem mesmo?

Na nossa história, houve um momento em que todo e qualquer conteúdo cultural, antes da sua publicação ou veiculação, tinha que ser submetido à inspeção de agentes federais. A tenebrosa censura.

Um pessoal que não entendia nada de nada, mas dava a última palavra entre o que podia ou não ser levado ao público.

Foram inúmeros os absurdos cometidos. Nas novelas, então, a se perder de vista. Coisas do arco-da-velha, com todos os dignos significados dessa expressão.

Acharam, certa vez, porque Clodovil, numa participação especial, mexia os braços demais ao falar, que fazia gestos obscenos com as mãos.

A música de abertura de O Bem-Amado, Paiol de Pólvora, do Toquinho e Vinícius de Moraes, foi reprovada porque poderia passar uma mensagem perigosa, talvez explosiva, e foi trocada por outra, com o nome da novela, do mesmo Toquinho, com o MPB 4.

Roque Santeiro, quando ia estrear a primeira vez, teve a exibição suspensa porque ‘A novela contém ofensa à moral, à ordem pública e aos bons costumes, bem como achincalhe à Igreja’. Na segunda vez, nada se alterou e foi ao ar sem problemas.

A , felizmente, deu um basta nisso e readquirimos nossa liberdade de expressão. Hoje, para a TV, temos a classificação indicativa, useira e vezeira em alguns disparates, mas bem mais fácil de serem contornados.

E aí alguém pode perguntar: mas por que isso agora? O que tem a ver? Pois é, em pleno 2024, na reprise de Tieta, um dos maiores sucessos da dramaturgia da Globo, acompanhamos toda uma discussão em usar ou não a sua abertura original, a que tem Isadora Ribeiro como destaque. Ela nua, é verdade, mas coberta por luzes e efeitos especiais. Nada que atente contra a moral ou os bons costumes de ninguém.

Mas será que é por aí mesmo? Precisa mesmo tudo isso? Se sim, é bom desde já começar a avisar os principais responsáveis pelos tantos museus do mundo, para imediatamente tirarem de exposição muitas das obras de Picasso, Boticelli, Manet e Modigliani.

Urgente, por favor. Vai que estimulem ou conduzam um desavisado qualquer a excitações indevidas.

TV tudo

Tem que esperar

Fica a expectativa em torno de qual será a vinheta de abertura de Tieta, na segunda-feira, no início da sua segunda semana de exibição. Será a mesma, com a Isadora, ou virá uma nova?

Bola da vez – 1

A Band perdeu o Denílson, alguém que a exemplo da sua vida no futebol, soube se aproveitar muito bem das oportunidades oferecidas na TV. Chegou lá. Agora há toda uma expectativa sobre seu próximo destino: há quem já aposte num acerto com a Globo, enquanto outros falam em Amazon.

Bola da vez – 2

Diante da saída do Denílson, evidente que a Band já começou a se mexer para buscar um substituto à altura. Paulo Nunes, hoje no Grupo Globo, também ex-jogador e alguém com características bastante próximas do Denílson, é o alvo. Se ainda não foi, será procurado. Vale acompanhar os próximos capítulos.





Por sua vez

Há o entendimento na Band que o Jogo Aberto, da Renata Fan, se conseguir Paulo Nunes, estará cobrindo bem a saída do Denílson. Mas, de outro lado, existe o desejo de promover outras alterações no time do programa. A direção está notando uma certa acomodação. Muita brincadeira e pouca efetividade.

Uma história

Em um evento interno das afiliadas, na terça-feira, foram reunidos os três últimos diretores de programação da TV Globo, que, juntos, representam mais de cinco décadas de atuação.Roberto Buzzoni esteve à frente das funções em 41 anos, Amauri Soares, 7, e Leonora Bardini, atual responsável, está há 4. Antes de todos, Clemente Neto, que faleceu neste ano.

Assim vai indo

Lucas Guimarães, com recursos próprios, vai tocando as gravações do Eita Lucas!. Dia 15, em Manaus, já tem um trabalho, movimentando as modelos Isabelle Nogueira e Erika Schneider. Após uma série de adiamentos, a estreia foi anunciada para 8 de março no SBT. Se mudarem de novo, aí vai virar piada.

Vai que vai

Os streamings daqui, controlados por grupos estrangeiros, e mesmo o Globoplay, estão investindo forte no segmento ‘true crime’. Para o ano que vem, novas séries serão lançadas nas plataformas, explorando crimes que chocaram o país. Dá retorno.