Bolsas da Europa operam em alta, com reação pacífica à queda do premiê da França

Por André Marinho

São Paulo, 05/12/2024 - As bolsas da Europa operam em alta nesta manhã, com Frankfurt em novo recorde histórico, enquanto investidores avaliam os efeitos do já precificado colapso do governo do primeiro-ministro da França, Michel Barnier.

Por volta das 06h30 (de Brasília), o índice Stoxx 600 subia 0,32%, a 519,13 pontos.

Há pouco, Barnier chegou ao Palácio do Eliseu, em Paris, para apresentar a renúncia ao presidente francês, Emmanuel Macron, uma dia após perder uma moção de censura na Assembleia Nacional. Segundo a imprensa local, Macron pretende indicar um novo premiê rapidamente. A expectativa é de que o presidente faça um pronunciamento à nação às 20h no horário local (16h em Brasília).

A crise política amplia a incerteza sobre a trajetória da dívida pública na segunda maior economia europeia. Barnier tentou aprovar o orçamento do ano que vem por meio de um controverso mecanismo que dispensa o aval do parlamento. A manobra uniu a direita e a esquerda em oposição à proposta orçamentária.

Apesar do imbróglio político, a reação nas mesas de ações tem sido relativamente pacífica. O juro do OAT francês de 10 anos ronda a estabilidade e estreita o spread com o Bund alemão equivalente, agora em 81 pontos-base, de 85 pontos-base mais cedo. "Em outras palavras, isso a queda de Barnier já estava precificado", resume o Société Générale.

As perspectivas por contínuo relaxamento monetário também ajudam a apoiar o sentimento positivo. Ontem, dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) reiteraram expectativa por um corte de juros na semana que vem, embora tenham reforçado a abordagem gradual do processo.

Neste ambiente, há pouco, a Bolsa de Londres subia 0,09%, Frankfurt avançava 0,21% e Paris ganhava 0,45%. Milão assinalava elevação de 0,77%, enquanto Lisboa tinha alta de 0,50%. No câmbio, o euro subia a US$ 1,0526 e a libra, a US$ 1,2719.

Contato: andre.marinho@estadao.com