Tite anunciará integrantes do primeiro escalão dia 16

O prefeito eleito de São Caetano, Tite Campanella (PL), já escolheu os nomes do primeiro escalão e pretende anunciá-los no próximo dia 16. Segundo o liberal, praticamente todos os integrantes são nomes da cidade. Destacou que o secretariado refletirá sua personalidade e forma de atuação, que é “ir para as ruas”.

O liberal ressaltou também que quase todos os escolhidos são conhecidos na cidade. “Buscamos soluções caseiras. Pessoas boas, preparadas e de São Caetano. É uma forma de valorizar nossa equipe gestora, nosso funcionalismo público. Pessoas que saem de dentro e que vão fazer um trabalho bacana”, disse Tite, durante o podcast Política em Cena, do Diário.

Tite afirmou que tem a característica de estar mais nas ruas, ao contrário de José Auricchio Junior (PSD), que prefere uma atuação mais de gabinete. “Gosto de conversar com a população de forma direta, e o secretariado acaba assumindo uma parte dessa personalidade. Então, acredito que o primeiro escalão vai estar mais nas ruas, conversando mais, dando mais satisfação e informação, em um diálogo permanente com a sociedade.”

O liberal disse que vai dar sequência a praticamente todas as ações desenvolvidas atualmente pela gestão Auricchio, inclusive mantendo nomes que integram a equipe do atual chefe do Executivo. Porém, algumas políticas serão atualizadas e adaptadas a sua forma de gestão. “Com o passar do tempo, algumas práticas tornam-se obsoletas e o governo tem de estar sempre antenado para manter tudo atualizado, procurando novas práticas e soluções para os problemas que tem e com a mesma equipe. Muitos nomes da equipe do prefeito Auricchio vão permanecer comigo, obviamente fazendo ajustes que a gente tem de fazer e também que são parte da característica da minha personalidade”, destacou .

Tite descartou a atuação de sua vice, Regina Maura (PSD), na área da Saúde. Afirmou que já discutiu com ela este assunto e entende que deve colocar toda a experiência que possui para auxiliar o governo na administração dos demais setores. A pessedista deixou a Secretaria de Saúde para concorrer as eleições deste ano. “Regina terá participação muito grande na gestão da cidade”, disse.

O liberal também descartou, neste primeiro momento, aumento ou redução no número de secretarias, apesar de acreditar na necessidade de uma reforma administrativa. “Primeiro, vamos ver como tudo está e a melhor maneira que podemos apresentar isso para a sociedade e o Legislativo e, então, trabalhar nesse sentido. A partir daí fica mais fácil ter o controle fiscal, que é muito importante para São Caetano, e uma redução da carga tributária, que pretendo apresentar à população”, destacou.

FINANÇAS

Tite afirmou que acompanha as finanças do município e que São Caetano é a cidade que tem menos endividamento no Grande ABC. Destacou, ainda, que mais de 70% da dívida do município corresponde a precatórios. “O restante é uma dívida saudável. O orçamento é robusto e forte para enfrentar as intempéries que vamos ter pela frente, porque a economia brasileira vai passar por um período difícil. Então, não me assusta a dívida, nem a de curto, nem a de longo prazo. A equipe que temos hoje é profundamente competente e a que teremos, que cuidará do dinheiro, também será”, afirmou.

A entrevista completa pode ser assistida nos canais digitais do Diário.