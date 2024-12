Charge - 5 de dezembro de 2024

O Diário recebeu nesta quarta-feira (4), em Brasília, a Medalha Mérito Legislativo 2024, maior honraria outorgada pela Câmara dos Deputados. A indicação foi feita pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania) em decorrência dos 66 anos de atuação do jornal no Grande ABC, tanto em sua versão impressa como digital, bem com dos projetos comunitários que desenvolve desde sua fundação.

Criada em 1983, a Medalha Mérito Legislativo é concedida a autoridades, personalidades, instituições ou entidades, campanhas, programas ou movimentos de cunho social, civil ou militar, nacionais ou estrangeiros, que tenham prestado serviços relevantes ao Legislativo ou ao País. Na edição deste ano, o Diário foi o único veículo de comunicação a receber a comenda.