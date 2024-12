Aposentadoria? Discurso de Anitta no Prêmio Multishow levanta suspeitas entre os fãs

Anitta foi a grande homenageada da noite no Prêmio Multishow, que rolou na última terça-feira, dia 3. Segundo Lucas Pasin, a cantora pretende dar um tempo na carreira após o Carnaval de 2025. Mas, com o discurso na premiação, teve fã comentando sobre uma possível aposentadoria.

Ao subir no palco, depois do Multishow exibir um vídeo com seus maiores feitos, a brasileira começou falando:

- Olha, há dez anos, na minha primeira vez nesse prêmio. Se alguém dissesse que uma artista brasileira teria conquistado todas as coisas que a gente viu nesse vídeo, ninguém ia acreditar que era possível. E quem acreditasse, jamais ia pensar que essa artista seria eu. A minha trajetória sempre foi assim, acreditando num futuro impossível. Quanto mais sucesso eu faço fora do Brasil, mas eu tenho vontade de voltar para casa e aproveitar tudo que a gente tem aqui e não consegue ver. Que mais artistas brasileiras tenham visibilidade internacional, mas que não precisem dessa visibilidade para que o nosso próprio país valorize eles.

Logo depois, Anitta adotou um tom de despedida em seu discurso:

- Eu sempre trabalhei por um propósito muito maior do que fazer música, eu sempre quis mudar a vida das pessoas. Mas agora chegou a hora de mudar a minha própria vida, eu não sei qual Anitta eu vou descobrir nesse caminho, e vou revelar pra vocês. Mas de mim vocês podem esperar tudo, inclusive nada. E isso é o mais importante pra mim. Porque seja qual for o que eu invete nesse caminho, como sempre, vai ser algo que nenhum de vocês estava esperando. Eu tenho só 31 anos, eu já fiz todas essas coisas maravilhosas, que nem eu acredito. E hoje eu me sinto com todos os deveres cumpridos, eu me sinto livre para fazer ou não fazer o que quer que for. Obrigada a todos que estiveram comigo nesse caminho, e que estarão comigo no tudo e no nada.

Abaixo, veja alguns comentários dos fãs:

Anitta volta aqui, você ainda é nova, tem uma carreira mundial pra conquistar, tá cedo pra se aposentar, comentou um internauta.

Tem anos que ela fala de aposentadoria num role sem fim, mas agora é muito real, Anitta vai entregar album que deve pra Republic e vai se aposentar, só tenho orgulho de ter acompanhado desde inicio todos os feitos dela quando ninguem acreditava, te amo diva, você é a maioral, escreveu outra.

Anitta ia anunciar aposentadoria mas ai ela lembrou que ainda tem Coachella pra fazer ano que vem? e ai anitters, estao preparados pro fim ? Eu nao, comentou uma terceira.

Esse discurso da Anitta pareceu tanto uma despedida ou espécie de aviso para uma pausa ou aposentadoria na carreira chega deu uma dor no coração, escreveu outra.