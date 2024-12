Datena é confirmado como novo contratado do SBT

Depois de Datena deixar, no final de novembro, a Band, emissora na qual trabalhou por mais de 20 anos, na manhã desta quarta-feira, dia 4, foi confirmado o seu novo destino: o SBT.

Em comunicado oficial enviado à imprensa, a direção da emissora anunciou oficialmente que José Luiz Datena é o mais novo contratado da casa.

Datena traz todo o seu talento na apresentação de programas jornalísticos para abrilhantar a programação do SBT já a partir desta segunda-feira, 9 de dezembro, no comando do programa Tá na Hora, diz o comunicado.

E é claro que ele iria se pronunciar sobre a novidade:

- Vir para o SBT é cumprir o meu sonho de trabalhar na casa que foi montada pelo maior apresentador de todos os tempos. Silvio Santos foi e sempre será o meu ídolo e a minha referência, celebra Datena.

Com a chegada do apresentador, algumas mudanças acontecem na grade jornalística:

No mesmo dia, Marcão do Povo assumirá a apresentação de parte do jornalístico Primeiro Impacto, diz ainda o comunicado.