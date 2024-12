Sidney, Flora, Gui e Gillsão estão na roça em A Fazenda 16

Mais uma berlinda formada! Indicado pelo Fazendeiro, Sidney Sampaio vai enfrentar na roça Flora Cruz, Gui Vieira e Gilsão. Com estratégias do Grupão de mandar alguém que não fosse do G4, no final das contas eles se dividiram nos votos.

Como já é tradicional nas noites de formação da roça, Luana Targinno leu e escolheu ficar com o poder laranja do lampião. Já para ajudar os colegas de grupo, ela deu o branco para Sacha Bali.

Logo em seguida, sem os poderes serem usados, Yuri Bonotto indicou Sidney para a primeira vaga da roça. Antes de começa a tão temida votação cara a cara, que conta sempre com muita discussão, Luana abriu o poder e teve voto com peso quatro, com isso a pessoa mais votada foi Flora.

Para conseguir fugir de se arriscar em mais um do G4 para talvez voltar como Fazendeiro, o Grupão se dividiu entre os peões do próprio grupo.

Puxado da baia por Flora, Gui Vieira foi lembrado pela cantora que tinha que mudar de nome quando ela honrasse uma promessa, com isso ele disse que agora é Fauna.

No lugar do Resta Um, o poder branco de Sacha decidiu o quarto banquinho ele deixou possíveis de serem votados Albert e Gilsão, mais votado na dinâmica. O personal trainer vetou Gui da Prova do Fazendeiro