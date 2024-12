Paulistão terá clássico do Grande ABC logo na primeira rodada

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou nesta segunda-feira (2) a tabela de jogos da elite do Campeonato Paulista de 2025. E o Grande ABC ficará agitado logo na primeira rodada com o clássico regional entre Água Santa e São Bernardo FC, dia 15 de janeiro, na Arena Inamar.

O Netuno terá sequência dura logo nas primeiras rodadas. Logo após a estreia, o time diademense vai encarar o Mirassol, que conquistou na última semana o acesso à Série A do Brasileiro de 2025, e o Corinthians - ambos os jogos fora de casa -, além de RB Bragantino, como mandante.

Sorteado no Grupo C, o Água Santa não enfrentará São Paulo, Novorizontino e Noroeste na primeira fase, já que são os clubes da mesma chave. Neste momento, a equipe realiza uma reforma no gramado da Arena Inamar, e garante que o local já estará preparado para receber partidas no dia 15 de janeiro, data de abertura do Paulista.

O Tigre, outro representante da região no torneio, também tem encontros marcados contra Bragantino e Mirassol na segunda e terceira rodadas, respectivamente, mas seu primeiro duelo contra uma das quatro principais equipes do Estado acontecerá apenas na quinta rodada, diante do Santos no 1º de Maio. Na Chave D, o Aurinegro disputa uma vaga no mata-mata contra Palmeiras, Ponte Preta e Velo Clube.

Com 12 rodadas, a primeira fase terá duração até 23 de fevereiro, com quartas de final (1º de maio) e semifinais (9 de março) definidas em jogo único. A grande decisão, em jogos de ida e volta, estão programadas para 16 e 27 de março.

OUTROS COMPROMISSOS

A primeira rodada do Estadual terá confronto entre dois times atualmente na Série A do Brasileirão. O Corinthians será o único dos grandes a estrear fora de casa, contra o Bragantino. Enquanto isso, o Santos receberá o Mirassol, em encontro realizado este ano na Série B do Brasileiro - o Peixe foi o campeão, enquanto o time interiorano acabou em segundo lugar. O São Paulo vai estrear em casa, contra a Inter de Limeira, enquanto o Palmeiras, atual tricampeão do torneio, receberá a Portuguesa.

TABELA COMPLETA Rodada 1 (15 de janeiro) Guarani x Botafogo Novorizontino x Ponte Preta Palmeiras x Portuguesa Red Bull Bragantino x Corinthians Velo Clube x Noroeste Água Santa x São Bernardo FC *Santos x Mirassol *São Paulo x Inter de Limeira *Jogos com datas indefinidas por causa da pré-temporada de Santos e São Paulo nos Estados Unidos. Rodada 2 (19 de janeiro) Botafogo x São Paulo Corinthians x Velo Clube Noroeste x Palmeiras Inter de Limeira x Guarani Mirassol x Água Santa Ponte Preta x Santos Portuguesa x Novorizontino São Bernardo FC x Red Bull Bragantino