Cruzeiro é surpreendido pelo equatoriano Mushuc Runa e segue zerado na Sul-Americana

A situação do Cruzeiro segue complicada, principalmente na Copa Sul-Americana, competição na qual segue sem vencer. Mesmo jogando em casa, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, acabou surpreendido pelo modesto Mushuc Runa, do Equador, e acabou derrotado por 2 a 1.

Orejuela colocou o time equatoriano na frente logo aos 29 minutos de jogo. Já o gol de empate veio em uma cobrança de pênalti, de Gabigol, aos 22 da segunda etapa, depois de uma marcação confusa do VAR. O gol da vitória do Mushuc Runa saiu dos pés de Bentaberry.

Com o resultado, o Cruzeiro segue na lanterna do Grupo E ainda zerado, enquanto o rival é líder com seis pontos e 100% de aproveitamento. O duelo foi disputado com o Mineirão completamente vazio por conta de uma punição imposta pela Conmebol, por causa do uso de sinalizadores pelos torcedores do clube no jogo contra o Lanús, no Mineirão, na semifinal da Conmebol Sul-Americana do ano passado.

O duelo começou movimentado, com o Cruzeiro se lançando ao ataque, mas viu o rival abrir o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Orejuela recebeu a bola na pequena área, tentou de primeira, mas parou em grande defesa de Cássio, mas foi esperto e aproveitou o rebote para completar para o gol.

Mas, as principais emoções do jogo estavam reservadas para o segundo tempo. Aos 21 minutos, depois de uma marcação confusa de pênalti em cima de Dudu, que no primeiro momento o árbitro não deu penalidade, mas depois de analisar o VAR mudou de ideia. Gabigol foi para a cobrança e deixou tudo igual.

Mas aos 31 minutos, o time equatoriano deu mais um banho de água fria no Cruzeiro, ao marcar o gol da vitória. Depois de um escanteio cobrado na área, Fabrício Bruno afastou, mas a bola foi cruzada novamente na área e Bentaberry apareceu sozinho para mandar a bola para o fundo da rede.