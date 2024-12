Avanço do PIB no 3º tri ante 2º tri faz atividade subir a nível recorde da série histórica

O avanço de 0,9% no Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre de 2024 ante o segundo trimestre de 2024 fez a atividade econômica subir a nível recorde dentro da série histórica iniciada em 1996 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Pelo lado da demanda, o desempenho é impulsionado pelo consumo das famílias, que também alcançou novo ápice no terceiro trimestre de 2024. O consumo do governo também operava no maior nível da série.

Já a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos do PIB) está 10,8% abaixo do pico alcançado no segundo trimestre de 2013.

Sob a ótica da oferta, o PIB de serviços subiu a novo ápice no terceiro trimestre deste ano.

Já o PIB da Indústria está 4,7% abaixo do pico alcançado no terceiro trimestre de 2013, prejudicado pela indústria de transformação, que opera em nível 14,7% aquém do pico alcançado no terceiro trimestre de 2008.