Thomaz Costa atualiza estado de saúde após passar por cirurgia de apendicite: Tudo ocorreu bem

Após causar preocupação nos seguidores com internação de emergência, Thomaz Costa atualizou o estado de saúde através das redes sociais. O cantor estava sofrendo de apendicite e precisou passar uma cirurgia urgente. Após passar pelo procedimento, ele fez uma publicação contando que tudo havia corrido bem.

Nos Stories do Instagram, o artista escreveu:

Como foi a cirurgia? Não sei. Eu capotei com essa anestesia, quando acordei, já estava fora da sala cirúrgica, super enjoado, tomei remédio e fui melhorando. Não consegui comer por conta do enjoo e só pensava em dormir, muito sono. Agora, já acordei e tá de boa, não tô sentindo dor nem nada, graças a Deus. Tudo ocorreu bem. Muito obrigado por cada oração direcionada a mim.

Em seguida, Thomaz gravou um vídeo em que surge de roupa hospitalar enquanto caminha pelo quarto da unidade de saúde e disse:

- Já estou andando, estou de boa, estou com zero dor. Para não falar que não estou com dor, estou com dor no trapézio porque acho que dormi errado. Capotei, dormi muito gostoso, a cirurgia foi de boa. Queria agradecer todas as mensagens, todas as orações, todo mundo que se preocupou. Deu tudo certo. Daqui a pouco vou para casa já, só esperar liberar aqui, porque estou zero.

O famoso finalizou dizendo:

- Nunca mais vou ter esse problema na minha vida, não preciso mais me preocupar com apêndice. Já não tenho mais.