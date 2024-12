Charge - 3 de dezembro de 2024

O governo do Estado planeja fechar no próximo ano 33 turmas do ensino noturno no Grande ABC, segundo levantamento da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado). De acordo com a instituição, pelo menos 886 estudantes da rede estadual da região serão impactados pela mudança, que inclui o fechamento de 26 classes do ensino médio e sete do EJA (Educação de Jovens e Adultos). No total, 12 unidades de ensino terão turmas noturnas fechadas, sendo os municípios de São Bernardo e Diadema os mais afetados, com cinco escolas cada. Mauá e Rio Grande da Serra deverão ter encerramento de classes em uma unidade de ensino cada.

Em todo o Estado, o fechamento deverá afetar 66 escolas em 28 municípios. O levantamento prevê o encerramento de 175 classes, sendo 165 de ensino médio e dez do EJA, e a medida deverá afetar 4.147 estudantes e 397 professores.