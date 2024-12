Veículo de dono do imóvel invadido em São Caetano teria sido ‘depenado’

Integrantes do Movimento Olga Benário, que invadiram imóvel particular no último dia 21 na rua José Benedetti, no bairro Cerâmica, em São Caetano, são suspeitos também de terem vandalizado um carro estacionado no subsolo do prédio, que também pertence ao proprietário da área.

A informação foi transmitida por vizinhos aos vereadores Fábio Soares (PSD), César Oliva (PSD) e Gilberto Costa (Progressistas), presidente, relator e membro, respectivamente, da recém-criada Comissão Parlamentar que contribui com a apuração das circunstâncias da invasão e faz a interlocução com o órgãos fiscalizadores e outras entidades públicas, em busca de solução definitiva para resolver a questão.

“O carro do proprietário (do imóvel) está lá, todo depenado. É possível que, nesta ocupação, possam existir vários outros crimes. como violência ao patrimônio, importunação aos vizinhos e maus-tratos contra crianças”, frisou Soares – que, além de vereador, é advogado.

Oliva, também advogado, lembrou que a ideia da comissão é reunir informações para subsidiar os órgãos competentes para atuação. “Vamos ajudar a instruir os outros poderes que, a depender das constatações, tomarão as medidas legais cabíveis. No caso do Conselho Tutelar, o órgão só age após denúncias e, após nossa movimentação, diligência será realizada o mais breve possível”, disse.

Imagens de câmeras de segurança de casas e outros edifícios no entorno já foram solicitadas para identificar o possível ‘captador e informante’ do grupo. Este homem, que deve ainda estar circulando por São Caetano, segundo informações apuradas preliminarmente, receberia R$ 1.500 pelo ‘trabalho’ que resulte em invasão.

Segundo Gilberto, o grupo é extremamente organizado. “(Eles, invasores) fazem troca de turnos e têm olheiros, homens em cima e mulheres em baixo. Sabe onde devem ir e não ir.”

O trio integrante da Comissão Parlamentar garantiu, ao receber a equipe do Diário na sala de reuniões da Câmara, na tarde desata segunda-feira (2), que a a Defesa Civil, o serviço social, o Conselho Tutelar e a Polícia foram acionados e, com o relatório final, intercâmbio de informações vai acontecer entre os órgãos.

Nos próximos dias, equipe do 2º Distrito Policial de São Caetano vai intimar os invasores e o proprietário para dar sequência no inquérito.

Os vereadores solicitam à população que colabore com informações sobre a invasão. Para isso basta procurar o gabinete 18, do vereador Fábio Soares, na Avenida Goiás, 600, ou ligar para 4228-6075.

A vereadora Bruna Biondi (Psol), que apoia a invasão, foi procurada para comentar o relatório preliminar e sobre se tomou conhecimento do vandalismo contra o carro do proprietário do imóvel, mas não se manifestou até o fechamento desta edição.