Santo André vence Campinas e campeão paulista sai apenas amanhã

A segunda partida das finais do Paulista feminino foi um jogaço, como era esperado pelo altíssimo nível técnico das equipes que brigam pelo título da temporada que marca o centenário da Federação Paulista de Basketball. Depois de perder o primeiro jogo para o Unimed Campinas, Santo André deu o troco diante de sua torcida e venceu por 74 a 68 ontem, no Ginásio Municipal Parque Celso Daniel, em Santo André. A cestinha foi Ineidis Casanova, com 28 pontos.

Com a série agora empatada em 1 a 1, o campeão paulista será definido amanhã, às 19h, também no Parque Celso Daniel.