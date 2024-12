Após rodada, Nordeste garante recorde de clubes no Brasileirão de 2025

Faltando duas rodadas para o seu fim, o Brasileirão ainda não definiu seu campeão, todos os rebaixados e classificados à Copa Libertadores. Mas um dado é certo: a permanência do Vitória na primeira divisão fará o Nordeste bater recorde de clubes presentes na Série A de 2025. Serão cinco clubes: Fortaleza, Bahia, Vitória, Sport e Ceará.

Os dois últimos conquistaram o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, encerrado no mês passado. Na primeira divisão, o Vitória corria risco de rebaixamento até a rodada do fim de semana, quando superou o Fortaleza por 2 a 0, em casa. Os três pontos garantiram matematicamente a presença do time baiano na Série A de 2025.

Assim, o Nordeste será a segunda região do País com mais clubes na elite nacional, atrás apenas do Sudeste, com nove clubes. Desde 2003, quando o Brasileirão passou a ser disputado no formato de pontos corridos, que o Nordeste possui ao menos um representante. O recorde até então havia sido com quatro equipes em 2018 (Ceará, Bahia, Sport e Vitória), 2019 (Bahia, Ceará, CSA e Fortaleza), 2020 (Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport) e 2021 (Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport).

"A geopolítica esportiva do futebol do Brasil está mudando. Ter 25% de clubes da elite do futebol da região é algo a ser exaltado. Estamos falando de uma região extremamente populosa, com atrações que vão além do esporte, como o turismo. E de torcidas de massa, que lotam seus estádios e respiram futebol 24 horas por dia. Acredito que é um momento inédito a ser celebrado, mas que também deve ser de reflexão para o futuro", diz o presidente do Sport, Yuri Romão.

Para o dirigente, os clubes da região precisam buscar agora um nível ainda mais elevado de profissionalização para se manterem na elite. "É preciso que tanto os clubes como as federações estejam preparadas para esse momento. Não adianta só os clubes se profissionalizarem. E pensando a curto e médio prazo, vejo com muita clareza que nenhum clube do Nordeste conseguirá sobreviver dentro desse novo ambiente do futebol brasileiro sem ter um parceiro financeiro do lado, por meio de um instrumento jurídico que é a SAF", afirmou.

Um destes exemplos é o Fortaleza, que vem em ascensão nos últimos anos. Neste Brasileirão, estava na briga pelo título até a rodada do fim de semana, quando perdeu para o Vitória. "É um momento histórico para o futebol nordestino, que mostra força ao ter 25% dos clubes na Série A pela primeira vez. Isso causa um maior equilíbrio na competição em termos de logística, porque os times do Sul e Sudeste terão que viajar um pouco mais, igualando ao que nós do Nordeste já fazemos. Na atual Série A temos três nordestinos entre os dez, isso também é muito impactante. É uma região que ama futebol, tem grandes públicos, bons equipamentos e que sempre revelou jogadores", comenta Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

Dentre os clubes nordestinos que estarão na Série A em 2025, o Fortaleza é o único garantido na Copa Libertadores do próximo ano. O Bahia tem grandes chances de ficar no G-8 e lutar por uma das vagas à fase preliminar da Libertadores, enquanto o Vitória tem remotas chances, mas deve se garantir na Copa Sul-Americana.

"A potência do Nordeste em termos geográficos, de tamanho de torcida e das médias de público alcançadas nos últimos anos por esses clubes, atrelado às boas gestões, com introdução ao modelo SAF e reformas administrativas e estruturais, fazem com que o crescimento com negócios, novas receitas e patrocinadores aconteça de forma natural. É muito bom ver a região novamente representada por tantas agremiações", pontua Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.

Na prática, alguns desses clubes também serão beneficiados com novas receitas, em especial Sport e Ceará. Subir de divisão, por exemplo, já representa um acréscimo de aproximadamente R$ 120 milhões para a próxima temporada. Além disso, alguns contratos de patrocínio devem ser reajustados.