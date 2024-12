Na TV e na vida, o melhor mesmo é o cada um na sua

Em muitas ocasiões, no jornalismo e no entretenimento, algumas peças são trocadas de lugar, passando à prática de funções diferente das que, muito bem, vinha exercendo.

Algo que nos leva a recordar uma história que tem tudo a ver com o antigo Café Floresta, durante muitos anos instalado nos baixos Edifício Sir Winston Churchill, plena avenida Paulista, onde está a sede da Jovem Pan.

Terminado o “Jornal da Manhã”, era um hábito do diretor de jornalismo, Fernando Vieira de Melo, o “Maquininha”, descer com todo o pessoal para um café. Uma equipe que chegava a ser bem numerosa, entre apresentadores, comentaristas, repórteres e o pessoal da redação.

Só que a Maria, habituada nas funções, sabia servir exatamente o que cada um queria, do pãozinho na chapa ao puro, pingado, mais escuro e por aí. Ninguém precisava pedir. Era um pá pum.

Mas isso até um determinado dia em que a Maria foi promovida à caixa. Daí em diante foi um deus nos acuda, porque ela não se encontrou nas funções e a sua substituta também não sabia como atender ninguém.

O resultado é que Café Floresta perdeu com isso.

Na televisão, como em todo lugar, é natural, por parte de cada um, querer conquistar posições, alcançar promoções, embora com riscos e consequências. Um brilhante repórter, muitas vezes, pode não se dar bem como apresentador. Assim como as tantas recíprocas também são verdadeiras. Entre as exceções, Fausto Silva, que foi muito bem nas duas. Flávio Cavalcanti, também.

Em meio a tudo, louve-se entre esses, o Caco Barcellos. Foi sempre um repórter brilhante, versátil e pronto para diferentes situações, que encontrou no “Profissão Repórter” o formato ideal. Sob medida. Exemplo pronto e acabado de um caso bem pensado.

Especiais

Fabíola Reipert e Keila Jimenez farão participações na “Retrospectiva dos Famosos”, na Record, que terá apresentação de Carolina Ferraz e Celso Zucatelli. A “Retrospectiva do Jornalismo”, uma vez mais, terá o comando de Roberto Cabrini.

Reality das cadeiras

Não é segredo para ninguém que o SBT busca um grande formato de reality show para sua programação. Um conteúdo na altura de “BBB” e “Fazenda”, mas não necessariamente de confinamento. Vai daí o entendimento interno que a franquia musical “The Voice”, da Endemol Shine, poderia cair como uma luva por ali. O gênero agrada a executiva Daniela Beyruti.

É por aí

Por essas e outras que, em muitos setores do SBT, a presença do Boninho é vista como uma certeza na casa, a partir do começo do ano que vem. Toda uma bagagem que poderá ser fundamental em diferentes iniciativas.

E outra

Tiago Leifert, quem tem boa memória, lembra da informação que saiu por aqui, é uma das possibilidades pensadas para o lugar do Cléber Machado no SBT a partir da próxima temporada. Uma ideia, a de se tornar narrador, que agrada muito o próprio Tiago. Ele e o “The Voice”, pensando bem, também têm tudo a ver.

Faz a diferença

A novela “Força de Mulher” tem dado uma colaboração importante para as médias de audiência da Record na Grande São Paulo, fortalecendo a sua vice-liderança. Até a Globo, no primeiro lugar, sente os seus efeitos.

Expectativa

Setores bem posicionados do SBT asseguram que a assinatura do contrato com José Luiz Datena está por detalhes e irá acontecer, a qualquer momento, a partir de hoje. É certo também que ele fará o final de tarde, mas ainda não há uma decisão se a duração do seu programa será ampliada ou não, em relação ao que o “Tá na Hora” já possui.

A ideia é essa

A princípio, a ideia que mais satisfaz a todos é fazer o “Tá na Hora” passar a ir ao ar às 16h30 e seguir até a entrada do “SBT Brasil”. E aí, diante dessa coincidência com o “Brasil Urgente”, da Band, teremos Datena contra Datena, pai e filho, disputando no mesmo horário. Agora, considerando que estrear em dezembro pode ser uma grande roubada, deve mesmo ficar para 6 de janeiro.

Saída por cima

Todos, no SBT, enxergam um grande profissionalismo no Marcão do Povo, alguém sempre pronto a colaborar e a oferecer o que tem de melhor. A ideia é pensar uma coisa maior para ele. Num primeiro momento, informa-se, deverá voltar para o “Primeiro Impacto”.

Roteiro

Patrícia Poeta, em obediência ao projeto de viajar pelo país, já tem programada a apresentação do seu “Encontro”, dia 9, direto de Gramado, no Rio Grande do Sul, terra que ela conhece bem. E, no dia 27, logo após o Natal, férias.

Viver a vida

“Senhoras” é o título do novo projeto de Nívea Maria e Zezeh Barbosa, com participação de Jeniffer Setti. O filme acompanha a vida de duas mulheres, Fátima e Yolanda, ambas com mais de 70 anos, que, a partir de uma amizade inesperada, mostram que nunca é tarde para viver plenamente.

Bate – Rebate

· Mauro Beting seguirá no comando do “Arena”, hoje, e ao fim de toda a atual temporada.

· Após “Dona Beja”, da Max/HBO, Luiz Sérgio Navarro faz o Seu Pepito em “Garota do Momento”...

· ... Já Márcio Navarro, filho dele, grava como um delegado para a mesma novela.

· Longe da Globo há 11 anos, o ator Roberto Rowntree foi chamado para fazer uma rápida participação em “Volta Por Cima”, nada mais que um dia de gravação...

· ... Só que o desempenho do artista chamou atenção e, detalhe, rendeu um personagem fixo: o Zezito.

· Depois da Globo, o SBT: começaram, na sexta-feira, as gravações da sua vinheta de fim de ano.

· “The Chosen: A Última Ceia” terá uma edição especial nos cinemas, a partir de 10 de abril de 2025...

· ... Os episódios 1 e 2 serão exibidos em salas de mais de 40 países, incluindo Brasil...

· ... Ainda em 2025, a temporada completa será disponibilizada no streaming.

· Na Rede TV!, no dia 26, às 23h45, vai ao ar a "Retrospectiva 2024", com apresentação de Augusto Xavier.

· William Travassos, depois de Record e Jovem Pan, entre outros trabalhos, agora está na rádio Itatiaia, de Belo Horizonte...

· ... Trata-se de alguém que sempre foi muito bem na televisão.

C´est fini

Últimos preparativos, incluindo ensaios, para a realização do “Prêmio Multishow”, na noite desta terça-feira, direto do Riocentro, com transmissão do Multishow, TV Globo e sinal aberto do Globoplay para não assinantes. Uma noite que promete, ainda com direito a uma homenagem a Anitta, que vai receber o Troféu Vanguarda.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!