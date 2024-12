Meghan Trainor revela que não consegue mais sorrir por conta do botox: Meu rosto dói até de tentar

Revelações! Durante um dos episódios do podcast Workin' On It with Meghan Trainor & Ryan Trainor, Meghan falou abertamente sobre um procedimento que realizou no rosto e acabou causando alguns problemas, como o fato de não conseguir mais sorrir.

E não parou por aí! Além desse procedimento, Meghan confessou que também se arrependeu de ter feito preenchimento no lábio superior:

- Eu tomei muito Botox e preciso de ajuda. Eu errei. Eu tomei Botox, tipo, umas poucas vezes? só na testa. Alguém me convenceu com meus pequenos lábios que se você fizesse um lip flip, você colocasse preenchimento logo acima do seu lábio superior, que você poderia ter um lindo flip no seu lábio superior. E eu poderia fazer um pela primeira vez em todos os meus 30 anos de vida ? não era verdade.

A cantora então contou que agora não consegue mais sorrir ao mostrar uma foto sua ao lado de um cachorro durante uma visita a uma ONG:

- E em todo lugar que vou, não consigo sorrir. Meu rosto dói de sorrir, até de tentar. Não pareço feliz. Parece que senti o cheiro do peido de alguém... alguém me ajude!

Recentemente outra famosa revelou que também se arrepende de um procedimento estético no rosto: Maíra Cardi. A empresária contou que a substância aplicada em seu rosto deixou a bochecha dura.